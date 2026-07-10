Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, fue detenido en Cancún,pero ya fue trasladado al Reclusorio Sur en la CDMX.

Según el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el hermano de Víctor Álvarez Puga fue detenido la noche del 9 de julio de 2026.

Cuñado de Inés Gómez Mont es detenido; Alejandro Mario Álvarez Puga es trasladado a la CDMX

Un informe desde la RND de la SSPC detalla que el cuñado de Inés Gómez Mont fue detenido a las 9:26 pm del 9 de julio de 2026 en la zona hotelera de Kukulcán en Cancún, Quintana Roo.

Hasta la hora de redacción de esta nota, Alejandro Mario Álvarez Puga está con estatus de traslado, aunque ya está en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur de la CDMX.

Asimismo, se informa la descripción de Álvarez Puga como “sujeto de tez morena clara de 1.80 ms con barba, cabello rizado entre cano, sin tatuajes visibles”, mismo que informe que también describe la vestimenta que llevaba al momento de su detención.

Aunque no hay delito público que se le adjudique al hermano de Víctor Álvarez Puga, se alude a que este habría sido detenido por formar parte de la red que junto con su familiar e Inés Gómez Mont tenían operaciones ilegales como:

Lavado de dinero

Delincuencia organizada

Creación de empresas fantasma

Alejandro Mario Álvarez Puga es detenido en Cancún. (consultasdetenciones)

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga siguen desaparecidos

Mientras el cuñado de Inés Gómez Mont es detenido y será juzgado en la CDMX, la conductora y Víctor Álvarez Puga siguen desaparecidos.

Se sabe que Inés Gómez Mont tiene ficha roja en México, pero hasta el momento se desconoce su paradero.

Por otra parte, Víctor Álvarez Puga fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en 2025, pero luego desapareció su registro.

Ante ello, México pidió la extradición de Víctor Álvarez Puga por los delitos que se le acuñan, pero Estados Unidos rechazó la solicitud.