AMLO dice que nadie compra el avión presidencial porque da “pena”

México.- El avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” sigue sin ser vendido porque da “pena”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO dijo en la conferencia de prensa mañanera del 2 de junio que el avión presidencial es tan lujoso que nadie lo quiere comprar.

Sin embargo, se continúan haciendo las gestiones vender el avión presidencial a alguna aerolínea.

AMLO dijo que nadie quiere comprar el avión presidencial, ni siquiera usar , como lo descartó el Comité Olímpico Mexicano (COM).

El presidente dijo que el avión presidencial es tan lujoso que da pena ser el dueño de un aeronave que cuesta millones de pesos.

“El avión no se usa, no se va a usar, lo que queremos es venderlo, pero no hay quien quiera comprarlo porque es tan lujoso que les da pena que se sepa de que alguien es dueño de una avión así”.

AMLO