La tarde del domingo 9 de agosto, Grecia Quiroz encabezó el segundo Informe de Gobierno de Uruapan, Michoacán. El evento estuvo marcado por la memoria del alcalde asesinado, Carlos Manzo.

“Quien tendría que estar hoy frente a ustedes rindiendo este informe de gobierno se llama Carlos Manzo. Este era un momento que le correspondía a él, hablar de los avances de este gobierno”. Grecia Quiroz

En su discurso inicial, Grecia Quiroz reconoció haber aceptado con dolor nuevo cargo que hasta hoy ha llevado al frente de Uruapan tras el asesinato de su esposo.

La alcaldesa concluyó que Uruapan debe mantener viva la exigencia de justicia, mientras su administración continúa trabajando bajo la premisa de gobernar para la población y no para las estadísticas.

Grecia Quiroz exige justicia por Carlos Manzo durante segundo Informe de Gobierno

Durante su segundo informe de gobierno, Grecia Quiroz García recordó a su esposo, Carlos Manzo, y afirmó que su exigencia de justicia busca verdad, no venganza.

La alcaldesa señaló que Carlos Manzo continúa presente en las causas que defendió, particularmente en las demandas de seguridad y atención a las necesidades de Uruapan.

Grecia Quiroz asegura que asesinato de Carlos Manzo es un crimen de Estado (Grecia Quiroz/ X)

Desde la plaza principal, donde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre, Quiroz García sostuvo que gobernar implica servir a la población y responder ante sus necesidades.

La presidenta municipal enfatizó que exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo no representa un llamado a la venganza, sino una demanda para esclarecer lo ocurrido.

Quiroz García afirmó que el reclamo surge del amor de una familia y del deseo de que cada persona responsable del crimen enfrente las consecuencias legales correspondientes.

También sostuvo que conocer la verdad es necesario para que la población pueda recuperar la tranquilidad, aunque subrayó que el recuerdo de lo ocurrido no debe desaparecer.

La alcaldesa vinculó la memoria de Manzo con las causas que impulsó durante su trayectoria, entre ellas la exigencia de mayor seguridad para los habitantes.

En ese sentido, pidió evitar que otras familias atraviesen una experiencia similar y advirtió sobre la importancia de impedir que hechos semejantes ocurran nuevamente en México.