El líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, aseguró que enfrentará a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con ‘ley y la razón’ ante la "persecución política" contra él y su familia.

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, que el también senador de la República se pronunció sobre la reciente expropiación de un terreno vinculado a él.

En su publicación, Alito Moreno acusó que él y su familia están siendo víctimas de una "persecución política“, pese a lo cual afirmó que enfrentará a Layda Sansores con ‘ley y la razón’.

Layda Sansores anuncia expropiación: uno de los predios es de la madre de Alito Moreno (Michelle Rojas)

Alito Moreno dice que volverá a enfrentar a Layda Sansores con ‘ley y la razón’

El martes 30 de septiembre, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el decreto para la expropiación de 4 predios que están vinculados con el senador del PRI, Alito Moreno.

Se trata del primer acto de expropiación que lleva a cabo el gobierno de Layda Sansores, como parte de la recién aprobada reforma local que ha sido bautizada en redes como la “Ley Alito”.

Ante los hechos, el dirigente nacional del PRI compartió un mensaje en el que se pronunció de forma crítica en contra de la acción y afirmó que pese a los hechos, enfrentará a Layda Sansores con ‘ley y la razón’.

En el mensaje que difundió este 2 de octubre, Alito Moreno acusó que los gobiernos de Morena, como es el caso del de Layda Sansores en Campeche, “mienten, se contradicen y le fallan al pueblo”.

A pesar de ello, destacó que en 7 años ha enfrentado al gobierno que calificó como “corrupto” y les ha “ganado absolutamente todo”, por lo que sentenció que ahora hará lo mismo con ‘la ley y la razón’.

"¡Con mucho ánimo y con mucho carácter los seguiremos enfrentando con la verdad!" Alito Moreno

El gobierno de MORENA no puede sostener ni sus propias mentiras: mienten, se contradicen y le fallan al pueblo.



Yo llevo 7 años enfrentando este cínico gobierno corrupto, sin miedo y de frente. Les he ganado absolutamente todo con la ley y la razón.



Hoy, la cínica gobernadora… pic.twitter.com/WpRPXP1EMM — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 2, 2025

Alito Moreno acusa contradicciones y mentiras de Layda Sansores

Tras asegurar que se enfrentará una vez más a Layda Sansores con ‘la ley la razón’ se su lado, Alito Moreno acusó que la gobernadora de Campeche ha incurrido en contradicciones y mentiras.

Así lo sentenció el senador priísta al señalar que la misma Layda Sansores se desmintió, exhibió y evidenció a si misma por la persecución política que dijo, ejerce contra él y su familia.

Al compartir un par de videos de una entrevista que sostuvo la gobernadora con la periodista Carmen Aristegui, el dirigente nacional tricolor aseguró que la reciente expropiación de predios vinculados a él, fue un acto ilegal.

Lo anterior debido a que en el primer video, se oye a Layda Sansores admitir que su gobierno no pudo demostrar que hay elementos ilícitos alrededor de los terrenos, pese a lo cual se procedió con la expropiación.

Por eso, Alito Moreno volvió a acusar que existe una "narcodictadura terrorista y comunista en México”, de la que dijo, se compone “de corruptos y narcopolíticos, cínicos, torpes y estúpidos”.