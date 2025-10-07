En medio de la polémica, el senador “Alito” Moreno se burló de Carmen Aristegui por la entrevista en la que se negó a hablar sobre su patrimonio.

“Cuando tú me acredites que eres el Ministerio Público [..]”. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y senador

El 29 de septiembre de 2025, Layda Sansores anunció que fueron notificados cuatro predios para su expropiación; de los cuales, tres están ligados a Alejandro Moreno.

Sin embargo y según lo dicho por Layda Sansores a Carmen Aristegui, Alito Moreno habría comprado 28 predios desde 2015 a precios muy bajos, por lo que considera justa la expropiación.

Alito Moreno, senador (Graciela López Herrera/SDPNoticias / Graciela López Herrera)

Alito Moreno vs Carmen Aristegui: el priísta se burla de entrevista con Layda Sansores

En conferencia de prensa del PRI en el Senado, Alito Moreno se burló de la periodista Carmen Aristegui, tras una entrevista que le realizó este mismo martes 7 de octubre, en la cual se negó a hablar de sus bienes.

Sin embargo la burla versó sobre la entrevista que dio Layda Sansores a Carmen Aristegui, ya que la misma amerita un premio por lo que dijo la gobernadora.

Asimismo, Alito Moreno añadió que la entrevista a Layda Sansores fue en realidad una “pelea de comadres”, ya que Carmen Aristegui mantuvo un cuestionamiento suave, incluso lo llamó un “circo”.

Alito Moreno señaló también que Layda Sansores dijo en dicha entrevista que no encontró nada contra el exgobernador de Campeche, por lo que afirma que se trata de persecución política en su contra.

Aunque también señaló que Layda Sansores busca desviar la atención para que los medios no den con seis predios presuntamente no declarados y ocultos en diferentes partes del país.

Así fue la entrevista de Alito Moreno con Carmen Aristegui sobre su declaración patrimonial

Por su parte, en respuesta a la entrevista dada por Layda Sansores del 2 de octubre, Alito Moreno asistió al programa de Carmen Aristegui para hablar precisamente de los predios a expropiar.

En el espacio, Carmen Aristegui cuestionó a Alito Moreno sobre su patrimonio y que contara a su audiencia en qué consiste y cómo lo describiría; sin embargo, el dirigente nacional afirmó que todo es público.

“Cuando a nosotros nos preguntan aquí (ante medios) pareciera que estamos cometiendo ilícitos”. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Alito Moreno afirmó que todo su patrimonio es lícito ya que tiene 30 años como servidor público, mientras que la casa de su madre la compró previo a llegar a la gubernatura de Campeche, en 2015.