Las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo continúan acumulando nuevos elementos y detenciones en Michoacán.

“Este detenido, de igual forma, es identificado como hermano de un personaje con el alias de ”Vikingo”” Israel Vega. Vicefiscal de Michoacán

En esta ocasión, la Fiscalía de Michoacán informó que Alexis, uno de los más recientes capturados por el caso, es hermano de Christian, alias “El Vikingo”, otro de los presuntos implicados.

De acuerdo con las autoridades, “El Vikingo” y Alexis estarían vinculados a actividades delictivas en Uruapan, incluidas extorsiones al sector aguacatero.

Además, las indagatorias apuntan a que Alexis habría participado en la planeación y seguimiento del ataque que terminó con la vida del alcalde en noviembre de 2025.

Hermanos participaron en crimen de Carlos Manzo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar Garcia Harfuch, informó el miércoles 9 de septiembre de 2026 sobre la detención de otro implicado en el crimen de Carlos Manzo.

Al respecto, Omar García Harfuch sostuvo que personal de diversas dependencias de seguridad, lograron ubicar y capturar a Alexis “N”, de quien la FGE de Michoacán reveló, es hermano de “El Vikingo”.

De acuerdo con lo declarado por Israel Vega, vicefiscal de Michoacan, Alexis “N”, alias el “Brilloso” fue asegurado debido a que habría participado en la planeación del asesinato de Carlos Manzo.

“Los indicios obviamente lo relacionan con un grupo de comunicación a través del cual fue utilizado para la planeación y el seguimiento del atentado contra el alcalde” Israel Vega. Vicefiscal de Michoacán

Asimismo, dijo que al sujeto que era operador de un grupo delictivo, también se le acusa por su presunta implicación en el seguimiento del ataque que terminó con la vida del alcalde de Uruapan.

Cabe destacar que en las investigaciones se ha reportado que la organización criminal relacionada con el crimen de Carlos Manzo es la del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Harfuch anuncia detención de Alexis por el asesinato de Carlos Manzo (Michelle Rojas)

Alexis y “El Vikingo” son acusados de extorsión en Uruapan

Al revelar que Alexis ’N’ alias “el Brilloso” y el boxeador Christian ’N’ alias “el Vikingo” son hermanos, el vicefiscal estatal resaltó que ambos son señalados por ser parte de la célula operativa del CJNG.

Sobre ello, Israel Vega declaró que los dos implicados en el crimen de Carlos Manzo, eran seguidos por las autoridades debido a que se les acusa de cometer extorsiones en Uruapan.

“El Vikingo” (Michelle Rojas)

Al abundar en los detalles, el funcionario expuso que en las investigaciones se ha podido establecer que Alexis ’N’ y su hermano “El Vikingo”, extorsionaban comerciantes del sector aguacatero.

Además, indicó que tras la captura de Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen contra Carlos Manzo, Alexis ’N’ asumió el control de la célula delictiva.