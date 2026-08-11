Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció vínculos de extorsionadores de aguacateros con Los Caballeros Templarios, esto durante la mañanera de este martes 11 de agosto.

“Algunos de ellos fueron integrantes de Los Caballeros Templarios cuando era una célula delictiva mucho más importante”. Omar García Harfuch, titular de la SSPC

En referencia a los 12 detenidos por la SSPC en Michoacán, los cuales están directamente relacionados con la extorsión a los productores, empacadoras y transportistas del sector aguacatero.

Según detalló Harfuch, los extorsionadores tendrían vínculos con Los Caballeros Templarios conforme a la información de las investigaciones en carpetas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por lo que tras la intervención junto a la Defensa y la Guardia Nacional se detuvo “las 12 personas están relacionadas de manera directa con el extorsión y de estos varios están relacionados con el cobro de estas extorsiones” , dijo Harfuch.

Los Caballeros Templarios ya no serían una célula tan importante: Harfuch

Tras reconocer los vínculos de extorsionadores de aguacateros con Los Caballeros Templarios, el secretario Omar García Harfuch apuntó que la célula delictiva ya no tiene la misma fuerza o presencia.

Pese a esto Harfuch dijo no querer especular “que tan fuerte o no es”, sin embargo resaltó que con la detención de estas 12 personas se debilita aún más a la organización con vínculos con Los Caballeros Templarios.

Además de que Harfuch apuntó que todos los días la SSPC trabaja para detener criminales tanto de las células delictivas con vínculos con Los Caballeros Templarios como de otras en el estado de Michoacán.