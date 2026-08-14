Christian Medina “El Vikingo” habría sido vinculado a proceso por extorsión a aguacateros, presuntamente para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con confirmaron autoridades de Michoacán.

La vinculación fue confirmada por el titular de la SSP de Michoacán, quien añadió que “El Vikingo” está relacionado con Rafael Álvarez Ayala “El R2”, como declaró el mismo boxeador.

Al respecto, no confirmó la presunta relación del también boxeador, quien habría sido entrenado por Rigoberto Álvarez, hermano de el campeón Saúl “Canelo” Álvarez.

“El Vikingo”, boxeador ligado al CJNG, es vinculado a proceso por extorsión

Para medios locales, Antonio Cruz Medina, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) dio a conocer la vinculación a proceso de “El Vikingo” por el delito de extorsión.

“El Vikingo”, boxeador entrenado por el hermano del Canelo, es vinculado a proceso (Captura de pantalla)

De acuerdo con lo señalado por el secretario, además de la vinculación a proceso, “El Vikingo” estará en prisión preventiva oficiosa mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Sin embargo, no dio a conocer la determinación del juez de control sobre el plazo de la misma y la Fiscalía General del Estado de Michoacán tampoco ha informado la vinculación.

Pese a esto, la SSP de Michoacán destacó la detención de “El Vikingo” como un resultado relevante en las acciones que lleva a cabo Michoacán en contra de la extorsión.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y de la SSP, “El Vikingo” sería un boxeador que extorsionaba a productores de aguacate así como a comerciantes.

“El Vikingo”: de boxeador a extorsionador del CJNG

El secretario de Michoacán también lamentó que “El Vikingo” pasara de ser un boxeador, que debutó de manera profesional y fue entrenado por el hermano del Canelo, a un extorsionador.

De acuerdo con el secretario, mantenía una relación cercana con el R2 así como con Los Rs, para quienes enlazaba con los productores y comerciantes, como los propietarios de bares.

Sin embargo, bajo la dinastía Álvarez se consideraba como una promesa del box, con un total de ocho victorias, aunque desde mayo 2025 estaba inactivo.