La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de Cristian Martín “N”, alias El Vikingo, presunto extorsionador ligado al grupo criminal Los Rs.

La captura del Vikingo ocurrió el 10 de agosto de 2026 en la carretera Uruapan-Carapan, a la altura de la colonia La Basilia en Uruapan, Michoacán.

El boxeador y presunto extorsionador de Los Rs portaba un arma de fuego, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, metanfetamina y un vehículo.

La FGE precisó que “El Vikingo” será puesto a disposición de las autoridades competentes.

¿De qué acusan a “El Vikingo” en Michoacán?

La FGE acusa a Cristian Martín “N”, alias El Vikingo, presunto miembro del grupo delictivo Los Rs, de estar relacionado relacionado con presuntas actividades de extorsión en agravio de:

Comerciantes

Propietarios de bares

Productores de aguacate de la región de Uruapan

Además, José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad de Michoacán señala a “El Vikingo” de ser una persona allegada a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, posible nuevo líder de los Rs, tras la captura de su hermano, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”.

¿Cómo capturaron a “El Vikingo” presunto extorsionador ligado a los Rs?

De acuerdo con José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad de Michoacán, “El Vikingo” fue captado por cámaras de seguridad realizando cobros y extorsiones a dueños de bares.

Adicionalmente señalan a “El Vikingo” de hacer llamadas telefónicas y a través de emisarios el fin de presionar a sus víctimas.

Este método de extorsión generaba pánico entre los comerciantes, dueños de bares y el sector de los aguacateros.

Con esta detención, el titular de la Secretaría de Seguridad de Michoacán, solicitó a la ciudadanía a presentar sus denuncias a la Fiscalía General del Estado o la Unidad de Atención a la Extorsión en caso de haber sido víctimas de “El Vikingo”.