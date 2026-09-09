Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de Alexis “N”, señalado como presunto operador de la célula criminal investigada por el asesinato de Carlos Manzo.

De acuerdo con Omar García Harfuch, la captura de Alexis se dio durante un operativo en Zapopan, Jalisco, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

Alexis habría asumido las funciones de Jorge Armando, alias “El Licenciado”, tras su detención. “El Licenciado” es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

Omar García Harfuch anuncia detención de Alexis por el asesinato de Carlos Manzo (@OHarfuch)

Omar García Harfuch reporta captura de Alexis “N” en relación con el caso de Carlos Manzo

Este miércoles 9 de septiembre, Omar García Harfuch anunció la detención de Alexis, presunto operador regional del grupo delictivo señalado de orquestar el homicidio de Carlos Manzo.

Harfuch señaló que, en el operativo participaron autoridades federales y estatales como:

Fiscalía de Michoacán

Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de la Defensa

Secretaría de Marina

Guardia Nacional

Harfuch señaló que Alexis es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan y habría reemplazado a “El Licenciado” tras su detención en las investigaciones del caso Carlos Manzo.

El secretario Omar García Harfuch reconoció la colaboración de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus para concretar la detención de Alexis.

Omar García Harfuch anuncia detención de Alexis por el asesinato de Carlos Manzo (Captura de pantalla)

Con la captura de Alexis, suman 32 personas detenidas relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la comunidad de Uruapan.