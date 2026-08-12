La Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo el pasado 10 de agosto de 2026 a Cristian Martín, alias El Vikingo presunto extorsionador ligado al grupo criminal de Los Rs.

De acuerdo con la FGE de Michoacán, El Vikingo fue detenido en en la carretera Uruapan-Carapan, a la altura de la colonia La Basilia en Uruapan.

Sin embargo, al ser detenido y tras una primera entrevista el presunto criminal aseguró también haber sido boxeador profesional.

¿Quién es El Vikingo?

Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo” como era conocido en el mundo del boxeo profesional, es un joven detenido por la FGE de Michoacán, al ser señalado como presunto extorsionador de:

Comerciantes

Propietarios de bares

Productores de aguacate de la región de Uruapan

Al momento de su detención portaba un arma de fuego, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, metanfetamina y un vehículo.

Además las autoridades lo señalan como una de las personas allegadas Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, posible nuevo líder de los Rs, tras la captura de su hermano, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”.

¿Qué edad tiene El Vikingo?

De acuerdo con el sitio especializado en boxeo profesional, Tapology.com Cristian Martín, nació un 14 de octubre del año 2000, por lo que este 2026, cumpliría 26 años de edad.

¿Quién es la pareja de El Vikingo?

Pese a haber sido una figura pública del boxeo profesional, no se sabe quién es la pareja de El Vikingo o si tenía alguna relación sentimental antes de su captura.

¿Qué signo zodiacal es El Vikingo?

Al tener su fecha de nacimiento se puede determinar que El Vikingo es del signo zodiacal de Libra.

¿Cuántos hijos tiene El Vikingo?

Se desconoce si El Vikingo tenía hijos o no, ya que este dato permanece como privado ante su detención.

¿Qué estudió El Vikingo?

No hay registros públicos sobre el máximo grado de estudios de El Vikingo, pero se sabe que parte de su vida la dedicó al boxeo y deporte.

¿En qué ha trabajado El Vikingo?

De acuerdo con el mismo sitio Tapology.com, el registro de boxeo profesional de Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo” es de:

8-3-1 (Ganada-Pérdida-Empate)

Mientras que su última pelea ocurrió el 10 de mayo de 2025, según este mismo sitio.

Sin embargo, a través de una cuenta oficial de Instagram ligada a @crismedina.78, se pude ver parte de su carrera profesional en el boxeo, incluso posando con figuras de alto nivel como Saúl “El Canelo” Álvarez.

Cristian Martín “N”, alias El Vikingo presunto extorsionador (@crismedina.78)

Tras su retiro se desconoce cómo pudo terminar como miembro del grupo criminal de Los Rs, tras más de 14 años como boxeador profesional.