El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró el fallo que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra las llamadas “boletas planchadas”.

Por medio de una publicación, Alejandro Moreno resaltó que desde el primer momento advirtió sobre el riesgo que implicaban las “boletas planchadas”, por lo que reconoció la resolución que las invalida.

Cabe destacar que la Sala Superior del TEPJF aprobó por mayoría de votos revocar el fallo previo del INE con el que se permitía contabilizar boletas sin dobleces ni marcas dentro de las urnas.

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador y presidente nacional del Partido Revolución Institucional (Galo Cañas Rodríguez)

Alejandro Moreno reconoce al TEPJF por fallar contra “boletas planchadas”

El 3 de septiembre de 2026, el Consejo General del INE celebró una sesión extraordinaria en la que aprobaron modificar los lineamientos para los proceso de cómputos distritales.

La resolución eliminó la invalidez automática de las boletas sin marcas de doblez, dejando a criterio de los Consejos Distritales la decisión de sumarlas o no a la votación oficial.

Ante ello, la dirigencia del PRI encobrada por Alejandro Moreno, presentó un recursos de impugnación al advertir que las “boletas planchadas” implicaban un alto riesgo de manipulación.

Alejandro Moreno sobre fallo del TEPJF contra "boletas planchadas" (@alitomorenoc/X)

En revisión del recurso, el TEPJF determinó invalidar el fallo del INE, ante lo cual Alejandro Moreno reconoció la actuación del tribunal al sentenciar que lo que había “aprobado era gravísimo”.

Sobre el punto, el dirigente del PRI sostuvo que considerar válidos votos en boletas que no presentaran los dobleces abría la puerta a la posibilidad de manipular los votos.

Resaltó que el voto de los mexicanos tiene que respetarse, por lo que cada “sufragio debe cumplir con la ley y ninguna autoridad puede permitir criterios que pongan en duda la democracia”.

TEPJF revocó fallo del INE que avalaba “boletas planchadas”

En su sesión del 7 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las “boletas planchadas”.

Al votar a favor del proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los magistrados determinaron por unanimidad que los votos en papeletas sin marcas de doblez son inválidos y carecen de certeza.

Coincidieron en que las dimensiones de las urnas hacen imposible introducir boletas extendidas, por lo que una papeleta lisa no ingresó de forma lícita y no constituye un voto.

En consecuencia a la impugnación promovida por PAN, PRI y MC, las mesas directivas de casilla deberán separar estas boletas del cómputo oficial y asentarlas expresamente en la hoja de incidentes.