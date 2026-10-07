El Partido Acción Nacional (PAN) dirigido por Jorge Romero, informó que ganó una impugnación relacionada con las llamadas “boletas planchadas”, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera que las boletas que no presenten las marcas de doblez necesarias para haber sido introducidas en la urna no deberán contabilizarse ni incorporarse a los resultados electorales de 2027.

La resolución deriva, entre otros medios de impugnación, del recurso de apelación SUP-RAP-215/2026, promovido por Acción Nacional contra los lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

PAN impugnó lineamientos del INE sobre boletas

Acción Nacional sostuvo que el mecanismo originalmente aprobado por el INE permitía que una boleta sin las marcas de doblez necesarias pudiera reservarse y que posteriormente un Consejo Distrital decidiera, mediante votación, si debía contabilizarse o no.

El PAN argumentó que este esquema dejaba abierta la posibilidad de incorporar al resultado electoral boletas respecto de las cuales existía una duda objetiva sobre si habían seguido el procedimiento legal de emisión del voto.

De acuerdo con lo informado por el partido, la Sala Superior determinó que el planteamiento era fundado y estableció una regla para estos casos: una vez marcada, la boleta debe doblarse y depositarse en la urna. Si durante el escrutinio o un recuento aparece una boleta que no presenta los dobleces necesarios para haber sido introducida en la urna, deberá considerarse inválida.

Tribunal establece criterio uniforme para las boletas

Para Acción Nacional, la resolución representa una victoria en la defensa del voto ciudadano y evita que decisiones discrecionales puedan alterar la certeza de los resultados electorales.

Ganamos una batalla fundamental para proteger el voto de las y los mexicanos. Las elecciones se ganan en las urnas, con votos emitidos legalmente, no con boletas cuya procedencia genere dudas. La voluntad ciudadana se respeta y se defiende. Partido Acción Nacional

Con la sentencia, el INE deberá modificar sus lineamientos. A partir de ahora, cuando durante el escrutinio y cómputo se detecte una boleta sin las marcas de doblez necesarias, esta no deberá contabilizarse ni incorporarse a la suma de resultados. Además, deberá registrarse la irregularidad y conservarse la boleta separada de aquellas que sí fueron computadas.

La decisión sustituye el esquema originalmente aprobado por el INE, bajo el cual cada Consejo Distrital podía deliberar y votar sobre la validez de este tipo de boletas, y establece en su lugar un criterio uniforme para todos los órganos electorales.

El Tribunal reconoció que el INE cuenta con facultades para reglamentar los cómputos electorales, pero determinó que dichas facultades deben ejercerse respetando la legislación y los principios constitucionales de certeza, autenticidad y secrecía del sufragio.

Acción Nacional afirmó que continuará utilizando los instrumentos jurídicos disponibles para defender la legalidad de las elecciones y garantizar que cada voto ciudadano sea contado exactamente como fue emitido.

Hoy ganó la certeza electoral. Ganó la legalidad y, sobre todo, ganó el derecho de las y los mexicanos a que su voto sea respetado. En el PAN vamos a seguir defendiendo cada elección, cada casilla y cada voto frente a cualquier intento de vulnerar la voluntad ciudadana. Partido Acción Nacional