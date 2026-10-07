La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar los lineamientos para los cómputos de las elecciones de 2027, a fin de establecer que las llamadas “boletas planchadas” no deberán contabilizarse cuando se acredite que no tienen las marcas de doblez correspondientes.

A través de un comunicado, el TEPJF informó que la decisión fue aprobada por unanimidad y que implica revocar parcialmente los lineamientos para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Electorales del proceso electoral federal 2026-2027.

La resolución deriva de una impugnación presentada contra los lineamientos del INE para los cómputos del proceso electoral federal 2026-2027, correspondiente al expediente SUP-JDC-473/2026, en el que se cuestionó la posibilidad de contabilizar boletas sin marcas de doblez, conocidas como “boletas planchadas”.

TEPJF explica por qué las “boletas planchadas” no deberán contarse en las elecciones 2027

La Sala Superior del TEPJF explicó que la emisión del voto comprende una secuencia establecida por la ley, que incluye recibir la boleta electoral, marcarla, doblarla y depositarla en la urna.

Por ello, el tribunal consideró que la ausencia de las marcas de doblez impide vincular objetivamente la boleta con un sufragio emitido conforme al procedimiento previsto en la legislación electoral de 2027.

El TEPJF señaló que la determinación sobre las boletas sin marcas de doblez corresponde, por regla general, a los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla y, de manera excepcional, a los Consejos Distritales durante los recuentos parciales o totales.

En consecuencia, la Sala Superior revocó parcialmente el acuerdo impugnado y ordenó al INE modificar los lineamientos para establecer que, cuando se acredite la existencia de boletas sin marcas de doblez, estas no deberán contarse como parte de la votación.

Además, las boletas que cumplan con esta condición deberán conservarse separadas de aquellas que sí formen parte de la votación computada.

TEPJF pide certeza sobre cómo se cuentan los votos

La Sala Superior del TEPJF también señaló que la certeza en la contabilización de las boletas electorales es “la piedra angular” del sistema electoral.

Por ello, sostuvo que no puede existir “la más mínima duda” respecto de qué boletas forman parte de la votación y de cómo deben contabilizarse los votos durante los cómputos electorales.