Ricardo Anaya reclamó al Instituto Nacional Electoral (INE) por su nueva medida de revisar las boletas planchadas y determinar si son contabilizadas, algo que, consideró, es “legalizar el fraude”.

“Esas hojas no las depositaron ciudadanos votando” Ricardo Anaya, senador del PAN

El senador del PAN afirmó que, por “sentido común”, se debe rechazar de inmediato una boleta planchada, pues, aseguró, no existe forma de introducir un voto en las urnas sin doblar la boleta.

Las criticas de Ricardo Anaya fueron más allá cuando adjudicó esta decisión al interés del INE para favorecer a Morena en el 2027; “Controlan el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, INE”, dijo.

Ricardo Anaya acusa que boletas planchadas son indicio de fraudes en urnas

En entrevista con medios, el senador Ricardo Anaya afirmó que el proceso de votación es claro y que parte de este consiste en doblar las papeletas para que puedan entrar en la ranura de las urnas.

“Cuando votamos hay una apertura pequeña en donde no cabe una hoja si no está doblada”. Ricardo Anaya, senador del PAN

Ricardo Anaya sentenció que si en una urna se identifican boletas planchadas significa que algún tercero las ingresó y que, por ende, no fueron emitidas por la ciudadanía.

“Significa que esas hojas las depositó alguien que tuvo el control de esa urna y que las pudo metes mientras la urna estaba abierta”. Ricardo Anaya, senador del PAN

Finalmente, el senador pidió “sensatez” a los Consejeros del INE, pues, consideró, es de sentido común que contabilizar las boletas implicaría “legalizar fraudes”.

Ricardo Anaya agregó que la situación debe ser corregida y que de no hacerlo, mandaría un pésimo mensaje y se estaría anticipando un fraude electoral.

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Ricardo Anaya cuestiona la actuación del árbitro electoral

En opinión de Ricardo Anaya, las autoridades del INE se han mostrado “inoperantes” frente a algunas de sus responsabilidades como árbitro de los procesos electorales.

El panista señaló que el instituto ha ignorado el incumplimiento de las normas electorales, sin mostrar la firmeza que, dijo, sobre las llamadas “campañas anticipadas”.

“Porque nosotros vemos a un árbitro electoral, por un lado, ausente, en donde se está violando de manera sistemática la ley, está lleno de precandidatos que, con todo tipo de títulos, están haciendo campaña de manera anticipada y el INE no dice absolutamente nada”. Ricardo Anaya, senador del PAN

Ricardo Anaya también acusó que la actuación del INE podría terminar favoreciendo a Morena y afirmó que el organismo debe evitar convertirse, según sus palabras, en una “parte interesada”.