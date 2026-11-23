La situación jurídica de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, dio un nuevo paso tras la decisión de un juez federal de imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras se define su situación procesal.

La captura del presunto líder criminal ocurrió en medio de un amplio operativo de seguridad en Sinaloa el 20 de noviembre de 2026 que generó enfrentamientos y movilizaciones de fuerzas federales.

Ahora, la FGR avanza en el proceso judicial derivado de los delitos que le imputan, mientras la defensa analiza las acciones legales correspondientes dentro del plazo constitucional establecido.

“El Chapo Isidro” permanecerá en prisión preventiva tras su captura en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la prisión preventiva en contra de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, así como de Germán “N” y José “N”, tras ser presentados formalmente ante un juez de control.

Durante la audiencia inicial de Fausto Isidro Meza Flores, las autoridades formularon la imputación correspondiente por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, además del delito de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ante las imputaciones formuladas por la representación social, la defensa de Fausto “N” y sus acompañantes optó por acogerse a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Mientras se desahoga dicho plazo legal para resolver si Fausto Isidro Meza Flores, Germán y José son vinculados a proceso, la autoridad judicial determinó que los imputados deberán permanecer recluidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR precisó que a los señalados se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.

Sedena y Guardia Nacional lograron la captura de Fausto Isidro Meza Flores

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, Germán y José, a quienes las investigaciones vinculan con una organización criminal en el noroeste del país, se efectuó en el municipio de Guasave, Sinaloa.

El arresto se concretó mediante una intervención encabezada por las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), derivada de trabajos previos de inteligencia e investigación de campo en la región.

El despliegue de las fuerzas armadas generó enfrentamientos contra civiles armados, agresiones al personal federal y diversos disturbios en la zona.