El INE dio a conocer que definió las reglas para invalidar las boletas planchadas en las elecciones 2027, tras aprobar modificaciones a los lineamientos de cómputos distritales en el Consejo General.

Con ello, la autoridad electoral resolvió que las boletas que carezcan de las marcas de doblez indispensables para su depósito en las urnas, no se contabilizarán como votos válidos ni nulos.

En consecuencia, dichas boletas quedarán excluidas definitivamente de la sumatoria total de los resultados tanto en las elecciones federales y locales.

Reglas del INE para invalidar boletas planchadas en las elecciones de 2027

A través de un comunicado, el INE compartió las reglas que servirán para invalidar las conocidas como boletas planchadas en las próximas elecciones de 2027.

Esta medida acata un fallo dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en vísperas del próximo proceso electoral en el país.

INE define reglas para invalidar boletas planchadas en las elecciones de 2027 (Cuartoscuro)

El TEPJF determinó que la ausencia de pliegues impide vincular objetivamente las boletas electorales con un voto efectivamente emitido por la ciudadanía.

El protocolo operativo indica que, al detectar boletas sin marcas de doblez, el funcionariado de casilla deberá:

Anotarlas en la hoja de incidentes

Inutilizarlas con dos rayas de tinta

Estos documentos recibirán el tratamiento de boletas sobrantes y se mantendrán separados del cómputo de la votación válida y nula.

Asimismo, el organismo emitió instrucciones específicas para las presidencias, secretarías y escrutadores de casilla con el fin de homologar el procedimiento.