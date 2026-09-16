El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, se sumó a las críticas contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por las denominadas “boletas planchadas”.

Marko Cortés sostuvo que permitir la revisión e integración de papeletas que no muestran dobleces, atenta directamente contra la transparencia institucional y vulnera la certeza de los votos depositados en las urnas para las elecciones 2027.

Marko Cortés acusa al INE de permitir el “embarazo de urnas” con las “boletas planchadas”

Marko Cortés cuestionó las nuevas directrices operativas aprobadas por el Consejo General del INE para los cómputos distritales, que permitirá analizar si se contabilizan o no los votos contenidos en boletas sin dobleces.

De acuerdo con el dirigente del PAN, esta medida permitirá el “embarazo de urnas” para las elecciones 2027, por lo que los resultados podrían carecer de veracidad.

Marko Cortés se suma a críticas contra el INE por las “boletas planchadas” (Alejandro Rodríguez / Alejandro Rodríguez)

Cortés aseveró que validar votos en boletas planchadas hallados dentro de las urnas equivale a respaldar irregularidades graves como el fraude electoral, presuntamente orientado a favorecer al oficialismo.

En este sentido, el líder panista se lanzó también contra la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de permitir medidas que puedan atentar contra la alternancia política.

No obstante, pese a sus severos cuestionamientos a la imparcialidad del INE, Cortés externó su absoluta confianza en que la ciudadanía participará masivamente para resguardar la democracia en las elecciones 2027.