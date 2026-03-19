El Senado ratificó a Víctor Manuel Aguilar como embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con mayoría de 76 votos, durante la sesión del miércoles 18 de marzo.

Tras la votación que ratifica su nombramiento como embajador permanente de México, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, le tomó protesta para asumir el cargo.

Senado ratifica a Víctor Manuel Aguilar como embajador de la OMC

Con 76 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, el Pleno del Senado ratificó a Víctor Manuel Aguilar como embajador permanente ante la OMC, ya que cumple con los requisitos.

Tal como se declaró en el Senado, Víctor Manuel Aguilar posee la trayectoria y reconocimiento como servidor público, además de amplias capacidades para fungir como embajador.

Víctor Manuel Aguilar es ratificado como embajador ante la OMC (Captura de pantalla)

Entre lo destacado, fue su licenciatura y maestría en Economía, así como sus más de 30 años de trayectoria en la administración pública con especialización en comercio internacional.

Esto fue señalado por diversas voces en el Senado, tanto por legisladores presentes en la Sesión Ordinaria como la comisión de Relaciones Exteriores, quienes lo acompañaron.

Los mismos senadores compartieron en sus redes sociales el nombramiento de Víctor Manuel Aguilar como embajador de México ante la OMC, con sede en Ginebra, Suiza.

Estos partidos votaron para ratificar a Víctor Manuel Aguilar como embajador ante la OMC

A favor de la ratificación de Víctor Manuel Aguilar como embajador ante la OMC, se presentaron senadores de Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano; el PAN estuvo en contra.

Para ello, los senadores de los tres partidos destacaron que como embajador de la OMC, Víctor Manuel Aguilar garantizará la defensa de intereses nacionales.

Asimismo, fortalecerá el sistema unilateral de comercio, lo que dará confianza tanto a inversionistas como a productores, aunque se le instó a trabajar en temas de economía circular.

Por su parte, el PAN explicó que el voto en contra no fue por falta de capacidad de parte de Víctor Manuel Aguilar, sino no priorizarse un perfil entre integrantes del Servicio Exterior Mexicano.