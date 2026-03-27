El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas y tormentas en varios estados por el Frente frío 42 y una masa de aire polar el sábado 28 de marzo.

El Frente Frío 42 ingresará al norte y noreste de México, aunque el pronóstico del clima apunta también el ingreso de humedad desde el Golfo de México, por lo que habrá lluvias intensas en Chiapas.

Lluvias intensas y tormentas en varios estados el sábado 28 de marzo por aire polar

El Frente Frío 42 interactuará con un canal del baja presión en el sureste de México, por lo que esperan tormentas eléctricas en la región y lluvias puntuales fuertes el sábado 28 de marzo:

Lluvias fuertes:

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Se esperan lluvias fuertes y viento en estos estados para el sábado 28 de marzo (Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

Chubascos:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Guerrero

Lluvias aisladas:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Y debido a la masa de aire polar que se asocia al Frente Frío 42, también se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras en estados del Norte y Centro.

A su vez, en la costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec se espera un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Debido a las lluvias intensas y la posibilidad de tormentas eléctricas, Protección Civil llama a tener cuidado ante inundaciones o el derribo de árboles y/o anuncios.

Clima en México: aire polar por frente frío para el sábado 28 de marzo (Conagua)

Clima en México: Frente frío 42 ingresará el sábado 28 de marzo y dejará bajas temperaturas

El Meteorológico Nacional también apunta el descenso en la temperatura el sábado 28 de marzo debido al Frente Frío 42 y su masa de aire polar en algunos estados.

Para la madrugada del sábado 28 de marzo se esperan temperaturas mínimas de hasta -10° C en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Mínimas de 0 a -5° C en los siguientes estados:

Sonora

Zacatecas

Nuevo León

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Baja California

Coahuila

Jalisco

Veracruz

Oaxaca

Sin embargo, debido a la circulación anticiclónica en niveles de medios de la atmósfera, también habrá un clima caluroso el sábado 28 de marzo con máximas de hasta 45° C en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Guerrero