La Ciudad de México (CDMX) activó alerta por lluvias fuertes para el fin de semana, del 11 al 13 de abril; se espera granizo y rachas de viento.

Tal como informó el Servicio Meteorológico Nacional, en la zona centro del país se observan canales de baja presión combinados con el ingreso de aire húmedo, lo que dejará un clima lluvioso en México.

Por lo mismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llama a la ciudadanía a extremar precauciones.

Lluvias fuertes en CDMX del 11 al 13 de abril: alcaldías esperarían granizo y rachas de viento

Como parte del pronóstico del clima del fin de semana del 11 al 13 de abril, la CDMX verá lluvias fuertes acompañadas posiblemente de granizo y rachas de viento hasta de 50 km/h.

Clima en CDMX espera lluvias y granizo del 11 al 13 de abril (SGIRPC)

El sábado 11 de abril la CDMX estará parcialmente nublado por la mañana, mientras que en la tarde se podría observar granizo y lluvias aisladas para la noche.

La temperatura mínima es de 11° C para la madrugada, mientras que en la tarde del sábado las máximas oscilarán entre 25 y 27° C, cifras que se repetirían el domingo 12 de abril.

Asimismo, tanto el domingo 12 como el lunes 13 se esperan chubascos en CDMX por la tarde; estaría nublado todo el día.

Para el lunes 13 de abril, la temperatura aumentará en CDMX para la tarde, con máximas entre 26 a 28° C, mientras que en la mañana las mínimas serán de 10° y por la noche descendería hasta los 14° C.

Clima en CDMX espera lluvias y granizo del 11 al 13 de abril (Conagua)

Lluvias fuertes en CDMX: alerta por posible granizo llama a extremar precauciones

Debido a la posible caída de granizo en toda la CDMX, la SGIRPC emitió diversas recomendaciones a seguir para las rachas de viento y lluvias fuertes del 11 al 13 de abril:

Usar paraguas o impermeable

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

No realizar actividades al aire libre

No manipular postes o cableado de energía eléctrica

Cuídate de caída de ramas, árboles o estructuras frágiles

Mientras que por la caída de granizo en CDMX para el 11 al 13 de abril, SGIRPC tiene las siguientes recomendaciones:

Evita salir de casa ante posibles lesiones por granizo de gran tamaño

En caso de viajar en vehículo, disminuye la velocidad y mantén distancia de al menos medio metro con el auto de adelante

U oríllate si la tormenta se agrava para evitar accidentes

Identifica ventanas, domos, vitrales o tragaluces que podrían sufrir daños y cúbrelos con una cobija

Limpia techos, coladeras y jardines para evitar acumulación

Considera espacios para resguardar animales o plantas

Ubica calles y avenidas alternas