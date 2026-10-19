El caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, sumó un nuevo episodio luego de que autoridades estatales y federales detallaran el avance de los procesos judiciales abiertos en su contra.

Aunque inicialmente obtuvo libertad condicional dentro de la investigación de la Fiscalía de Chihuahua relacionada con un operativo realizado en El Pinal, la intervención de la FGR modificó su situación legal.

Ahora César Jáuregui enfrenta una acusación federal por presunta traición a la patria, mientras continúan las indagatorias sobre la participación de agentes de la CIA en territorio mexicano durante el despliegue de seguridad.

Mensaje del Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez. pic.twitter.com/jXhxC0GeZW — Fiscalía General del Estado de Chihuahua (@Fiscalia_Chih) October 19, 2026

Fiscalía de Chihuahua explica liberación y reaprehensión de César Jáuregui

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, ofreció el 19 de octubre de 2026 un reporte sobre el proceso legal en contra del exfiscal César Jáuregui.

César Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Estos cargos derivan de un operativo ejecutado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, en el cual participaron agentes de la CIA.

Durante la audiencia inicial estatal, la defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional.

A pesar de que la Fiscalía de Chihuahua solicitó la medida de prisión preventiva, el juez de control resolvió otorgarle libertad condicional.

Como medidas cautelares, se le impuso la prohibición de salir de Chihuahua y de México, la entrega de su pasaporte mexicano y visa estadounidense, la prohibición de comunicarse con testigos y la obligación de presentarse periódicamente cada mes.

La audiencia de vinculación a proceso se programó para el jueves 22 de octubre de 2026 a las 10:00 horas.

La audiencia para determinar si será vinculado o no a proceso quedó programada para las 10:00 horas del jueves. Respetamos la determinación judicial y el proceso en Chihuahua continúa. Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua

¿Por qué César Jáuregui sigue detenido? La Fiscalía de Chihuahua lo explica

Sin embargo, la FGE informó que, minutos después de concluida dicha audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión federal por el presunto delito de traición a la patria.

No obstante, fuimos informados de que, minutos después de concluir la audiencia, la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal contra César J. M., quien ahora se encuentra bajo custodia federal. Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Por esta razón, César Jáuregui quedó bajo custodia federal para ser trasladado al CEFERESO Núm. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

Se trata de un procedimiento distinto, competencia de la FGR y de un juez federal. Informaremos oportunamente sobre los avances del caso. Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum lo señaló como el principal responsable del operativo que tuvo la participación de agentes de la CIA sin autorización federal.