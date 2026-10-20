Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió con risas a la versiones que circulan sobre un supuesto pacto con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para entregar a su exfiscal César Jáuregui.

La presidenta dijo que la justicia está por encima de la política ante lo que algunos llaman el “pacto del aeropuerto” con Maru Campos, en alusión a la versión que difundió el periodista Carlos Loret de Mola.

“La justicia está por encima incluso de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia… no hay más” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En su conferencia mañanera de este 20 de octubre, Claudia Sheinbaum insistió que su gobierno no hace pactos políticos con la justicia.

Sheinbaum: César Jáuregui violó la Ley de Seguridad Nacional

Claudia Sheinbaum recordó que este 20 de octubre es la audiencia de César Jáuregui en El Altiplano por traición a la patria porque violó la Ley de Seguridad Nacional.

La presidenta recordó que fue la propia Fiscalía de Chihuahua la que encontró pruebas de que hubo traición a la patria.

“La Fiscalía encuentra que el exfiscal de Chihuahua violó la Ley de Seguridad Nacional… es muy clara…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México