Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) convocaron a una manifestación en Chihuahua capital para exigir la libertad de César Jáuregui, exfiscal estatal, quien fue detenido y trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con una convocatoria difundida en redes sociales, la marcha está programada para este martes 20 de octubre, a las 17:00 horas, frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, en Chihuahua.

La invitación está dirigida a militantes panistas y ciudadanos que respaldan a César Jáuregui, a quienes se les pidió acudir a la sede estatal del partido para participar en la concentración.

César Jáuregui: llaman a manifestarse en Chihuahua para exigir su libertad (Especial)

Marcha en Chihuahua busca la libertad de César Jáuregui

Aunque la convocatoria difundida en redes sociales no identifica claramente a la persona o al grupo organizador, sus promotores argumentan que un juez de control permitió que César Jáuregui enfrente en libertad el proceso estatal.

Por ello, consideran que esta posibilidad también debería valorarse en el procedimiento federal.

“¡Liberen a Jáuregui! No pedimos privilegios, pedimos justicia”, es la consigna con la que se invita a participar en la manifestación.

En los mensajes también se sostiene que las acusaciones contra el exfiscal deben resolverse con base en pruebas y argumentos jurídicos, sin presiones políticas.

Otro de los planteamientos de la convocatoria es esclarecer los hechos relacionados con el caso de El Pinal y determinar las responsabilidades correspondientes mediante un proceso transparente y apegado a derecho.

¿Por qué fue detenido César Jáuregui y trasladado al Altiplano?

Tras su detención, César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua lo señaló por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con la autorización de la participación de elementos estadounidenses en actividades de la Agencia Estatal de Investigación.

Según los señalamientos, estos hechos habrían ocurrido desde octubre de 2025 y hasta el operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, en abril de 2026.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) prevé imputarle el delito de traición a la patria, bajo el argumento de que habría violado las disposiciones vigentes de la Ley de Seguridad Nacional.