Maru Campos fijó su postura sobre las investigaciones en contra del exfiscal César Jáuregui y aseguró que en su administración no existen privilegios ni persecuciones políticas.

Nadie está por encima de la ley (...) aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua sostuvo que las autoridades estatales actuaron conforme a la ley al integrar y judicializar las indagatorias derivadas del operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos.

Asimismo, Maru Campos reiteró que Chihuahua colaborará con la FGR en las investigaciones abiertas y defendió que la cooperación internacional en materia de seguridad debe realizarse únicamente a través de canales institucionales.

Maru Campos: En Chihuahua se aplica la ley

Durante un mensaje emitido el 19 de octubre de 2026, la gobernadora Maru Campos sostuvo que en Chihuahua la ley se aplica de forma transparente y sin distinción, afirmando categóricamente que en su administración “nadie está por encima de la ley” y que “aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”.

Maru Campos recordó que el pasado 24 de abril, tras reunirse con el secretario de Seguridad Pública Federal por los hechos del operativo en El Pinal, municipio de Morelos, ordenó la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Fiscalía de Chihuahua tuvo el mandato expreso de investigar posibles delitos o faltas graves cometidas por personas servidoras públicas y deslindar responsabilidades en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

La gobernadora Maru Campos destacó que la fiscalía estatal cumplió con su responsabilidad al concluir la etapa inicial y judicializar el caso por los delitos del fuero común que resultaron acreditados.

Maru Campos defiende la cooperación internacional tras operativo en El Pinal

En cuanto a la participación de agencias extranjeras en el operativo de abril, Maru Campos señaló que la cooperación internacional es legítima y muy necesaria, pero enfatizó que debe realizarse estrictamente a través de conductos institucionales y con apego a la ley.

Asimismo, respecto a la causa penal independiente que instruye la Fiscalía General de la República (FGR), la gobernadora reiteró que Chihuahua colaborará con las autoridades federales aportando toda la información y diligencias que se requieran.

Este pronunciamiento se da tras la captura de César Jáuregui por imputaciones estatales de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

A pesar de que un juez de control le concedió la libertad condicional bajo medidas cautelares, la FGR ejecutó una orden de aprehensión federal en su contra por traición a la patria, procediendo a su traslado al penal de máxima seguridad “El Altiplano”.