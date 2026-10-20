César Jáuregui estaba en carácter de testigo en mayo, tras lo ocurrido con los agentes de la CIA, señaló su abogado, quien habló sobre la nueva detención del exfiscal.

Héctor Villasana, uno de los abogados de César Jáuregui, aclaró que conocieron la existencia de la orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República cuando la ejecutaron.

Sin embargo, debido a que se lleva a cabo un primer proceso en Chihuahua, por ejercicio indebido de funciones y colusión, buscarán que el delito por traición a la patria sea detenido.

Abogado de César Jáuregui habla sobre detención del exfiscal: “Sólo era testigo”

Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui, explicó detalles sobre la nueva detención del exfiscal de Chihuahua, quien era tratado como testigo por la FGR en mayo.

Abogado de César Jáuregui habla sobre detención del exfiscal: “Sólo era testigo” (Especial)

Agregó que el entonces vocero de la FGR, Ulises Lara, dejó constancia de que César Jáuregui aportó información relevante para el esclarecimiento del operativo en Chihuahua.

Por esa razón no habrían presentado un amparo contra la orden de aprehensión, la cual dieron a conocer los agentes de la FGR durante la audiencia inicial de César Jáuregui.

Añadió que César Jáuregui se presentó de manera voluntaria todas las veces que fue citado por las fiscalías, además de que estuvo a disposición de las autoridades.

Ante esto, el equipo jurídico no tiene información de qué cambió en el proceso, aunque señala, podrían ser las elecciones de 2027, ya que buscaba una alcaldía.

Abogado de César Jáuregui espera parar proceso por traición a la patria por acusación en Chihuahua

El abogado de César Jáuregui señaló a su vez que habrá una nueva audiencia en Chihuahua el próximo jueves a las 10:00 horas, por lo cual presentarían un recurso de irregularidad.

Héctor Villasana explicó que esto se debe a que el caso contra César Jáuregui en Chihuahua está vigente y jurídicamente una persona no puede ser sometida a dos procesos simultáneamente.

Por ello, el equipo jurídico del exfiscal espera que se suspenda la causa penal por traición a la patria que lleva la FGR, hasta que concluya el proceso en Chihuahua.

Esto posterior a que César Jáuregui fue trasladado al Penal del Altiplano, aunque señaló que es posible que el exfiscal quede libre, ya que no habría motivos para que quede en prisión preventiva.