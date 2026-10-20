La audiencia inicial contra César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, se realizará a puerta cerrada la noche de este martes 20 de octubre, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR solicitó restringir el acceso público por la naturaleza de la información que se presentará durante el proceso, argumentando que los datos difundidos podrían generar conflictos con otras naciones.

César Jáuregui tendrá audiencia privada esta noche tras solicitud de la FGR

Un juez declaró fundada la petición de la FGR para que la audiencia inicial de César Jáuregui se realice a puerta cerrada, pues la difusión del caso podría comprometer la seguridad nacional.

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua (cortesía )

Brenda Pluma Ramírez, agente del Ministerio Público Federal, apeló a la Ley de Seguridad Nacional para que el juez accediera a una audiencia privada, al tratarse de asuntos de espionaje, terrorismo y traición a la patria.

César Jáuregui solicitó la palabra y dijo que la audiencia debería ser abierta al público, por la relevancia del caso. Sin embargo, el juez desechó su petición y accedió a que esta fuera a puerta cerrada.

Además de autorizar que la audiencia se realice a puerta cerrada, el juez determinó aplazar su continuación hasta las 21:00 horas de este martes, con el propósito de que la defensa pueda revisar el expediente.

Los abogados de César Jáuregui deberán tener acceso a cuatro tomos de la carpeta de investigación, 53 anexos y diversos videos que, según lo reportado, contienen hasta 24 horas de material.

Cabe recordar que César Jáuregui fue detenido el pasado sábado 17 de octubre en Chihuahua e ingresado al penal del Altiplano, centro de justicia donde se realizará la audiencia inicial.