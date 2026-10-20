Un audio de César Jáuregui durante su audiencia se compartió en redes sociales; el exfiscal se defendió asegurando que “no hay una sola evidencia” en su contra.

De acuerdo con el exfiscal general de Justicia de Chihuahua, no hay declaraciones o instrucción que muestren su participación en la intervención de agentes de Estados Unidos.

Y no hay una sola referencia específica que me señale con la intervención de agentes extranjeros. César Jáuregui

Esto fue ratificado por uno de los abogados del exfiscal de Chihuahua, Luis Villegas, quien señaló que bajo ninguna circunstancia ha admitido que fuera responsable del operativo en Chihuahua.

Audio de César Jáuregui durante su audiencia muestra su defensa: “No hay una sola evidencia”

El equipo de César Jáuregui difundió un audio con su defensa durante la audiencia celebrada el domingo 18 de octubre, en la que se deslindó del operativo en Chihuahua.

Tal como se escucha en el audio de César Jáuregui, el exfiscal resalta que no hay una sola evidencia que lo relacione con el operativo en el que participaron los agentes de Estados Unidos.

“No hay una sola evidencia que me señale en los hechos”, así se defendió el exfiscal de #Chihuahua, César Jáuregui, durante su audiencia inicia tras ser detenido por la intervención de agentes de la #CIA durante un operativo en ese estado. pic.twitter.com/4qb4tYfZT6 — Nacho Lozano (@nacholozano) October 20, 2026

De acuerdo con César Jáuregui, pese a la exhaustiva investigación con más de 40 elementos de la Fiscalía de Chihuahua y otros funcionarios, no hay ni un solo indicio.

César Jáuregui rechazó que hubiera declaraciones, instrucciones a sus subalternos, así como tampoco comportamientos telefónicos o participado en alguna reunión.

En su audiencia, César Jáuregui habría sido enfático en que no tomó ninguna decisión relacionada con la intervención de los agentes, como se habría dado constancia.

Abogado de César Jáuregui ratifica audio y reitera que no hay una sola evidencia

En entrevista con Mario Campos, un integrante del equipo jurídico de César Jáuregui ratificó lo dicho por el exfiscal durante su audiencia, referente a que no hay una sola prueba.

Al respecto, Luis Villegas agregó que las mismas autoridades han señalado que la hipótesis de su participación del exfiscal en el operativo puede corresponder a otras razones, como capacitación.

Añadió que será este martes 20 de octubre cuando de inicio la audiencia de César Jáuregui por el delito de traición a la patria, que sería por la intervención de los agentes.