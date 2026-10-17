Gilberto Loya Chávez, fiscal de Chihuahua, informó que César Jáuregui será presentado ante un juez para la audiencia inicial, luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra.

A través de un mensaje oficial, el funcionario aseguró que el procedimiento se llevará a cabo dentro de los plazos establecidos por la ley, con pleno respeto a los derechos del exfiscal y al debido proceso.

Fiscalía de Chihuahua detalla los pasos que seguirán tras detención de César Jáuregui

Este sábado 17 de octubre, César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue detenido por elementos de la policía estatal debido a su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

César Jáuregui aclara operativo en narcolaboratorio de Chihuahua sin agentes extranjeros. (Cortesía)

La detención está relacionada con las investigaciones sobre el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, Chihuahua, en el que, presuntamente, participaron agentes de la CIA.

Tras su detención, el ahora encargado de la Fiscalía de Chihuahua explicó que se investiga a César Jáuregui por una posible omisión en la cadena de mando y en el cumplimiento de los protocolos aplicables.

Reconoció los resultados del operativo en El Pinal, pero dijo que “un buen resultado no justifica violar la ley”, reiterando que ninguna persona es independiente de su cargo y puede brincarse las disposiciones legales.

Asimismo, el fiscal de Chihuahua indicó que informará oportunamente sobre los avances del procedimiento judicial de César Jáuregui y reiteró que se respetaran sus derechos y el debido proceso.

Por ahora, el siguiente paso será la audiencia inicial ante el juez de control, quien determinará las cuestiones procesales. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una posible fecha para esta audiencia.