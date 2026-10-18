La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, como parte de una investigación relacionada con un operativo realizado en la comunidad de El Pinal.

De acuerdo con Ernestina Godoy, la indagatoria incluye más de un centenar de actos de investigación y analiza posibles responsabilidades derivadas de la participación de ciudadanos extranjeros en actividades de seguridad dentro del territorio nacional.

El caso CIA ha generado atención pública debido a sus implicaciones en materia de seguridad nacional y coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos.

FGR ejecuta una orden de aprehensión contra César Jáuregui y atrae investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche del 17 de octubre de 2026 la cumplimentación de una orden de aprehensión en la ciudad de Chihuahua contra César Jáuregui, ex fiscal general de la entidad.

Un juez federal concedió el mandato judicial tras desahogarse más de 100 actos de investigación de gabinete y campo.

Los hechos derivan de un operativo irregular ordenado y coordinado por el imputado durante el mes de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

Según la indagatoria de la FGR, César Jáuregui habría incurrido en el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional al permitir que personas extranjeras intervinieran sin autorización legal en territorio mexicano, realizando funciones reservadas a las fuerzas federales.

La FGR confirmó que dos agentes de la CIA perdieron la vida junto a dos servidores públicos locales en un accidente vehicular tras el operativo.

Se acreditó que la participación de dichos extranjeros carecía de justificación y que ingresaron en múltiples ocasiones a la Agencia Estatal de Investigación.

En ese sentido, la FGR señaló que César Jáuregui ocultó información a la federación sobre el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas, compartiendo datos con entes extranjeros.

La FGR enfatizó que las autoridades de Chihuahua vulneraron la división de poderes y el pacto federal.

Finalmente, la FGR asumió la investigación contra César Jáuregui para deslindar responsabilidades, reiterando que la impunidad será combatida con absoluto respeto al debido proceso.