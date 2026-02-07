En redes sociales se filtraron imágenes que muestran la nueva oficina de Adán Augusto López en el Senado de la República.

El espacio del senador de Morena fue ubicado dentro del bloque de oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este cambio surge en el marco de la salida de Adán Augusto López como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, generando nuevas especulaciones en torno a que ya no se siente a gusto en el partido.

Adán Augusto López reafirma que salida de la Jucopo fue una decisión personal

Tras la salida de Adán Augusto López de la Jucopo, hubo rumores de que una ruptura con la presidenta Claudia Sheinbaum sería el motivo de su cambio en el Senado.

Sin embargo, el senador morenista ha sido claro en afirmar que la decisión fue personal y por motivos de enfocar sus esfuerzos en trabajo territorial rumbo a las elecciones de 2027.

Si bien el cambio en las oficinas en el Senado parece ser más un tema administrativo, que el morenista terminara entre senadores priístas generó algunos comentarios.

Esto debido a que Adán Augusto López militó en el PRI por más de 20 años , partido en el que inició su carrera política.

Fue hasta el 2001 que abandonó el PRI para unirse a Andrés Manuel López Obrador e integrarse al PRD, donde fue diputado y senador.

Adán Augusto López ( MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

En medio de su salida de Jucopo, Adán Augusto López señaló una campaña de desprestigio en su contra por parte de la oposición, en la que se le vincula con la llamada red de huachicol fiscal y nexos con el crimen organizado.

Y aunque el senador reveló que parte de esta campaña proviene también de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum negó investigaciones en curso para el morenista.