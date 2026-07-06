Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro formal en Palacio Nacional con David Vélez Osorno, quien encabeza la institución financiera Nubank.

Tras la reunión, Claudia Sheinbaum resaltó el compromiso de Nubank de invertir en México 4,200 millones de dólares de forma gradual durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

Luego de reunión con David Vélez Osorno, Claudia Sheinbaum destacó inversión de 4,200 millones de dólares de Nubank en México

Claudia Sheinbaum informó que recibió en el Palacio Nacional al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, junto con su equipo de trabajo.

Sheinbaum destaca inversión de 4,200 millones de dólares de Nubank en México (@Claudiashein / X )

En su mensaje, destacó que fue notificada sobre una inversión estimada de 4,200 millones de dólares que la institución financiera realizará en México durante el periodo 2026-2030.

Esta inversión, ratificada por la empresa, tiene como objetivo impulsar un crecimiento robusto y continuo en el país, donde Nubank ya cuenta con casi 14 millones de clientes.

Los planes de la compañía incluyen la transición a operaciones bancarias completas en 2026, lo que les permitirá ofrecer productos como la portabilidad de nómina y aumentar los límites de depósito para sus usuarios.

Dentro de la cifra mencionada por Sheinbaum, se contempla que aproximadamente 2,400 a 2,500 millones de dólares se destinen específicamente a gastos estratégicos durante los próximos cuatro años.

Este movimiento refuerza el compromiso de largo plazo de la entidad con el mercado mexicano, el cual consideran su segundo más importante y con un potencial de crecimiento superior al registrado en sus etapas iniciales en Brasil.

Nubank sigue creciendo en Mexico convirtiéndose en una de las instituciones financieras más importantes

Nubank ya es la tercera emisora de tarjetas de crédito más grande de México y una de las cinco instituciones financieras más importantes por número de clientes, sumando aproximadamente un millón de nuevos usuarios cada trimestre.

La inversión de 4,200 millones de dólares proyectada por Nubank para el periodo 2026-2030 tendrá un impacto significativo en la inclusión financiera, la digitalización de la economía y la oferta de servicios bancarios en México.

Actualmente, el 78% de los clientes de Nu México reside fuera de las grandes ciudades, en regiones donde la infraestructura bancaria tradicional es escasa o inexistente. La inversión permitirá continuar expandiendo el acceso a servicios financieros en estas áreas.

La empresa busca ser la “punta de lanza” de la digitalización económica en México, con un enfoque particular en sectores tradicionalmente desatendidos por la banca convencional.

Con el inicio de operaciones como banco previsto para 2026, la inversión permitirá desplegar nuevos productos como la portabilidad de nómina y aumentar los límites de depósito para los usuarios.

Actualmente, la entidad opera como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), pero tras recibir la autorización de su licencia bancaria en abril de 2025, se encuentra en la fase final de auditoría ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al operar con una licencia bancaria completa, los clientes contarán con la protección del seguro garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).