Tras la fuerte polémica que vive la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), aquí te contamos todo sobre la vida de Nassael Armando Cobián, líder sindical de Catem en La Laguna.

¿Quién es Nassael Armando Cobián Duarte?

Nassael Armando Cobián Duarte es el líder sindical ligado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la región de La Laguna (que comprende partes de Durango y Coahuila).

Sin embargo, ha estado involucrado en diversas polémicas, pues hace poco fue señalado por al menos 20 organizaciones de la sociedad civil por extorsión y cobros de piso.

Además, ha sido relacionado con Edgar Rodríguez, alias “Limones”, quien fue detenido por supuestos vínculos delictivos.

Golpe a Los Cabrera: cae Edgar “N”, ligado a extorsiones en Durango. (Cortesía )

¿Qué edad tiene Nassael Armando Cobián Duarte?

No hay información pública confiable disponible sobre su fecha de nacimiento o edad en medios nacionales o regionales.

¿Nassael Armando Cobián Duarte tiene esposa?

De acuerdo con publicaciones que tiene en sus redes sociales, Armando Cobián sí está casado, pero se desconoce la identidad de su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Nassael Armando Cobián Duarte?

Como no existe una fecha de nacimiento pública, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Nassael Armando Cobián Duarte tiene hijos?

No hay información pública confiable sobre si tiene hijos o detalles de su vida familiar.

¿Qué estudió Nassael Armando Cobián Duarte?

No se ha publicado información confiable sobre su formación académica de Armando Cobián.

¿En qué ha trabajado Nassael Armando Cobián Duarte?

Durante su trayectoria en la vida pública, Armando Cobián ha estado involucrado en diversas polémicas relacionadas con su cargo.

En febrero de 2024, se registró como candidato a diputación federal por el Distrito 05 de Torreón, abanderado por la coalición entre Morena y el PVEM. Y fue nombrado como líder de la Catem en Durango.