Tras una mesa de diálogo que la Secretaría de Gobernación (Segob) la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) se confirma tregua navideña de bloqueos carreteros de campesinos y transportistas.

El resultado de los diálogos con el gobierno fueron positivos brindando un primer avance en los acuerdos que prometieron iban a tratar con campesinos y transportistas.

Transportistas y campesinos tendrán tregua navideña con Segob; no habrá bloqueos

Tras el diálogo que campesinos y transportistas tuvieron con Segob y otras dependencias que terminó a las 2:00 am del 18 de diciembre, los gremios confirmaron una tregua navideña por ahora.

En entrevista con Azucena Uresti, el gremio de transportistas y campesinos aseguraron que el diálogo que tuvieron “es un avance importante y considerable” a las peticiones que hacían.

Ante ello, campesinos y transportistas aseguraron que habrá una “tregua navideña” para el bloqueo de carreteras en estas fechas decembrinas y hasta el regreso de la conversación.

“Estamos en la misma sintonía con los hermanos campesinos, seguirán las mesas de trabajo para seguir amarrando el esfuerzo que hicimos conjuntamente de la movilización”. David Estévez, dirigente de ANTAC.

Según lo dicho, será a mediados de enero 2026 -aún sin fecha exacta- que vuelvan las conversaciones con Segob y el resto de las dependencias participantes para tratar los temas pendientes con transportistas y campesinos.

Por su parte, el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Eraclio Rodríguez, confirmó que para el resto del 2025 no habrá bloqueos ni manifestaciones en carreteras.

“Celebramos que hemos llegado al acuerdo con el gobierno federal”. Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM.

Campesinos y transportistas consiguieron acuerdo con Segob

Los transportistas confirmaron que junto a Segob y la Guardia Nacional (GN) tuvieron los primeros avances sobre la seguridad en carreteras.

Por su parte, el gremio de los campesinos aseguró que Agricultura y Segob confirmaron un “centro de acopio” para las cosechas de productores mexicanos.