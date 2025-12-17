La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los bloqueos constantes que existen por campesinos en las carreteras de México, mismos que cree no tienen justificación.
Claudia Sheinbaum reiteró que existes mesas de diálogo abiertas con los campesinos, pero aseguró que hay apoyos que no son tan fáciles de cumplir.
Claudia Sheinbaum rechaza bloqueos carreteros de campesinos; insiste en diálogo abierto
En la mañanera del 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los bloqueos carreteros que siguen en algunos estados de México por el gremio campesino.
Ante ello, rechazó rotundamente estas manifestaciones de campesinos, asegurando que existe un diálogo abierto además de que cuestionó si verdaderamente eran trabajadores del campo sin ahondar más en el tema.
“Así como que campesinos, campesinos… Son algunos del sector [que están bloqueando] (...) No hay razón ¡ninguna! para que pudieran tomar alguna vía de comunicación”.Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Asimismo, señaló que el sector de campesinos que aún está bloqueando carreteras es contado, pero insistió en que sus acciones no están bien porque incluso hay peticiones que no se pueden cumplir tan fácil.
“Se apoya al campo hasta donde se puede y como se puede (...) hay algunos temas que no es sencillo cumplir no solo por asunto presupuestal sino que es incluso cuestiones normativas”Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Por otra parte, Claudia Sheinabaum aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob). recibiría a campesinos hoy 17 de diciembre.
Campesinos sí están tomando carreteras, pero no existen bloqueos
Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmó que algunas casetas en México están siendo tomadas, pero las carreteras no son bloqueadas.
El campesino aseguró que aunque aún hay sectores que se siguen manifestando, no se trata de bloqueos en carreteras, sino el libre acceso a casetas.
Por otra parte confirmó lo que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hoy 17 de diciembre tienen mesas de diálogo con Segob.