El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) designó a Lucero Ibarra Rojas como directora interina a partir del 27 de enero de 2026, tras la salida de José Antonio Romero Tellaeche.

La notificación fue emitida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), en medio de la polémica por la gestión de Romero Tellaeche, cuestionada por irregularidades y denuncias de violencia de género.

Acorde con el escrito, a partir del 27 de enero 2026, Lucero Ibarra Rojas se convertirá en directora general interina del CIDE; no se hace mención de la salida de Jorge Antonio Romero Tellaeche.

En consecuencia, Lucero Ibarra Rojas atenderá de manera inmediata los asuntos correspondientes a dicha designación con todas las facultades necesarias mientras se designa al nuevo director general del CIDE.

José Antonio Romero deja la dirección del CIDE; Lucero Ibarra fue nombrada directora interina (Redes sociales)

Acorde con lo señalado, fue la SECIHTI quien envió dicha notificación con base al artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación quien nombró a Lucero Ibarra Rojas.

Tras circular dicha versión, se compartió un comunicado de parte del CIDE y de José Antonio Romero Tellaeche, quien señaló que no puede ser removido del cargo sin causas legales fehacientes.

Designación de José Antonio Romero Tellaeche fue señalada de irregular y enfrenta denuncias públicas

La designación de José Antonio Romero Tellaeche fue señalada de opaca y sin legitimidad institucional de parte de María Elena Álvarez-Buylla, una imposición ante el Consejo Directivo del CIDE.

Dichos señalamientos derivaron en tensiones con la comunidad del CIDE, como protestas y toma de instalaciones, por lo cual se exigía la salida de José Antonio Romero Tellaeche de la dirección.

Sin embargo, a la demanda se sumó el Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismo ante una demanda de daño moral contra la profesora Catherine Andrews.

Asimismo, se denunció de violencia de género a José Antonio Romero Tellaeche en contra de la comunidad del CIDE, las cuales incluían acoso laboral sin que el Órgano Interno de Control actuara.