La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, reveló que la Academia Militarizada Doenitz acumula más de cinco denuncias por presuntos hechos ocurridos en la misma institución.

“Tenemos conocimiento de que existen más de cinco denuncias que están relacionadas con señalamientos de lo que acontecía en esa institución” Tania Gisela Contreras López. Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas

Así lo reveló al ser cuestionada sobre la existencia de más acusaciones judiciales en contra de la Academia Militarizada Doenitz, en la que murió la joven de 13 años Dafne Zapata Quintos.

En torno al caso de la joven de 13 años de edad, Tania Gisela Contreras López resaltó que ya se integró y se sigue complementando la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Caso Dafne Zapata: exigen cierre de Academia Militarizada Doenitz tras su muerte (Google maps)

Presentan nuevas denuncias contra la Academia Militarizada Doenitz

En seguimiento al proceso que se abrió contra la Academia Militarizada Doenitz por el caso de Dafne Zapata, autoridades judiciales revelaron que la institución educativa ha sumado nuevas denuncias.

Al respecto, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, refirió que hasta el lunes 3 de agosto se sabe que se han presentado más de 5 denuncias nuevas.

Sin embargo, al resaltar que en apego a los procesos no puede ofrecer mayor información de los casos, destacó que en las nuevas acusaciones se señala a otros posibles responsables.

“Hay otras denuncias de otras personas, de otros jóvenes, menores también, tal vez, pero que señalan a otros responsables” Tania Gisela Contreras López. Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas

En ese sentido, Tania Gisela Contreras López declaró que de forma preliminar se puede determinar que quienes promueven las denuncias representan a jóvenes entre los que habría menores de edad.

De la misma forma, indicó que cada una de las nuevas denuncias podrían corresponder a otros delitos por actividades fuera de la ley que se habrían cometido dentro de la Academia Militarizada Doenitz.

Caso Dafne Zapata es investigado como feminicidio

Tras revelar que la Academia Militarizada Doenitz acumula más de cinco nuevas denuncias, Tania Gisela Contreras López confirmó que el caso Dafne Zapata sigue bajo investigación.

En torno a los hechos, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas indicó que ya se integró y se sigue nutriendo de datos la respectiva carpeta por el delito de feminicidio.

Reclasifican muerte de Dafne Zapata por feminicidio (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Asimismo, resaltó que de momento se sigue en el plazo de investigación por la muerte de la joven de 13 años de edad, caso por el que se podrían imponer condenas de entre 40 y 60 años.

Finalmente, Tania Gisela Contreras López aseveró que “el poder judicial ha actuado con celeridad, con atingencia y un profundo sentido humano” en el caso de Dafne Zapata.