La Secretaría de Relaciones Exteriores de México detalló las medidas legales y diplomáticas tomadas tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

El gobierno mexicano, a través del embajador Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante el Departamento de Justicia y fiscalías locales en diversos estados para exigir investigaciones exhaustivas sobre estos sucesos.

Las autoridades mexicanas también mantienen un diálogo directo con el Departamento de Seguridad Nacional para esclarecer el trato en centros operativos, incluidos aquellos gestionados por entes privados.

La SRE presenta 20 denuncias contra ICE por muerte de 17 mexicanos

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó sobre la presentación de 20 denuncias penales locales.

20 denuncias contra ICE por muerte de 17 mexicanos; Roberto Lazzeri inicia acciones (@azucenau / X )

Siendo uno de los pilares de la estrategia jurídica del Gobierno de México para exigir justicia por el fallecimiento de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las denuncias fueron interpuestas el 13 de julio de 2026 por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri.

Del total de 20 recursos legales, 8 se presentaron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en las jurisdicciones específicas donde ocurrieron los decesos.

Las acciones penales se distribuyeron en ocho estados de la Unión Americana: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

El propósito central es lograr el esclarecimiento de cada muerte, determinar responsabilidades por posibles omisiones o abusos y sancionar a los funcionarios o instituciones involucradas.

Estas denuncias cubren muertes de mexicanos registradas desde mayo de 2025 a la fecha, incluyendo casos ocurridos en centros de detención administrados por empresas privadas.

Esta medida representa un cambio significativo en la política exterior mexicana, escalando el conflicto de la vía diplomática tradicional a la vía judicial dentro del sistema legal de los Estados Unidos.

Además de las 20 denuncias contra el ICE, la SER ha emprendido las siguientes acciones jurídicas

Tras la muerte de 17 connacionales en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos desde mayo de 2025, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha emprendido las siguientes acciones jurídicas:

Denuncia ante el Departamento de Justicia: El 14 de julio, la Embajada de México transmitió al Departamento de Justicia de EU, vía el Departamento de Estado, una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR). En ella se solicita formalmente la apertura de investigaciones sobre los 17 casos y que se informe sobre el avance de las pesquisas. Reuniones de alto nivel con el DHS e ICE: Se llevaron a cabo reuniones con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del propio ICE para transmitir la preocupación de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos los administrados por empresas privadas, y exigir el esclarecimiento individual de cada muerte. Intervención de las Naciones Unidas: El 14 de julio, el secretario Roberto Velasco Álvarez envió una carta al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. En esta misiva se solicita que el organismo recabe información, analice si los hechos cumplen con las obligaciones internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones técnicas para prevenir futuros incidentes. Asistencia y protección consular integral: La red consular mexicana brinda acompañamiento jurídico, apoyo para la repatriación de restos y gestiones administrativas a las familias de las 17 víctimas.

Estas medidas responden a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para escalar el conflicto de la vía diplomática a la judicial, buscando que las autoridades estadounidenses deslinden responsabilidades y sancionen a los involucrados.