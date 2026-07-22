Ismael “El Mayo”Zambada confió a su abogado, Frank Pérez, que temió que Joaquín Guzmán López lo arrojara de la avioneta el día que fue secuestrado.

En entrevista para Milenio, Frank Pérez resaltó que El Mayo Zambada no vio venir el secuestro del que fue víctima porque confiaba mucho en Los Mayitos.

“Él confiaba mucho en ellos y es por eso que se reunió con ellos, así que no lo vio venir” Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

Asimismo, resaltó que El Mayo Zambada confirmó que el pasado 25 de julio de 2024 se encontró en una avioneta pilotada por “El Jando” y Joaquín Guzmán López.

“Fue Joaquín…el ahijado del Mayo quien lo secuestró y Jando era el piloto. El secuestro le quitó mucho y lo derrumbó" Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

El Mayo Zambada temió ser arrojado de la avioneta por Joaquín Guzmán López

De acuerdo con Frank Pérez, el secuestro de El Mayo Zambada ocurrió muy rápido para el líder y fundador del Cártel de Sinaloa, por lo que no cree que sepa quiénes estuvieron involucrados.

Sin embargo, resaltó que él acudió a la reunión a la que le citaron porque confiaba en Joaquín Guzmán López; el secuestro lo derrumbó.

El abogado resaltó que El Mayo Zambada fue llevado a un cuarto y arrojado al suelo, lo que lo desorientó por un momento.

Luego, cuando subió a la avioneta le dieron algo que lo hizo dormir; cuando despertó, pensó que lo iban a lanzar desde el aire, según confesó a su abogado.

“Cuando lo subieron al avión creo que le dieron una especie de líquido que lo hizo dormirse y realmente no sabe lo que pasó, pasó muy rápido para él y lo tomó por sorpresa. Me dijo que cuando estaba en el avión pensó que lo iban a lanzar, así que pasó muy rápido y no creo que sepa qué pasó ahí, quienes están involucrados” Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

Asimismo, confesó que el secuestro lo lastimó y derrumbó pero, ya en la situación donde fue entregado al gobierno de Estados Unidos decidió sacar “lo mejor de una mala situación”.

“El secuestro le quitó mucho y lo derrumbó. Fue lastimado cuando lo secuestraron y, aunque es reservado, está sacando lo mejor de una mala situación” Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

Por ello, determinó declararse culpable y aceptar la sentencia que se le impuso por sus delitos por el tráfico de drogas.

El pasado 20 de julio el juez Brian Cogan sentenció a cadena perpetua al líder del Cártel de Sinaloa con el llamado a la Oficina Federal de Prisiones para que ésta pueda ser cumplida en una prisión médica.