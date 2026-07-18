Embajada de México en Estados Unidos da seguimiento al caso de migrantes tras cartas devueltas

La embajada de México en Estados Unidos se encuentra dando seguimiento al caso de migrantes tras las cartas que fueron devueltas a nuestro país.

A través de un comunicado, la sede mexicana en Estados Unidos señaló que se encuentra intensificando sus gestiones diplomáticas tras las recientes muertes reportadas bajo vigilancia del ICE.

México pide a Estados Unidos garantizar seguridad de migrantes ante muertes recientes

El embajador Roberto Lazzeri encabezó un encuentro estratégico en el Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la situación crítica en el centro de detención migratoria ubicado en Adelanto, California.

Esta reunión es parte de una serie de acercamientos por parte del gobierno de México con agencias federales para garantizar la seguridad de los migrantes mexicanos.

Estados Unidos devuelve a México cartas enviadas por la crisis migratoria (Michelle Rojas / SDPnoticias )

De acuerdo con un comunicado emitido por la embajada, el objetivo primordial es asegurar que los contratistas asignados a los Centros de detención cumplan con los estándares internacionales.

Asimismo, velar porque respeten la dignidad de las personas que se encuentran bajo su resguardo en tanto llevan sus procesos legales.

La intervención mexicana se fundamenta legalmente en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, un tratado que vincula tanto a México como a Estados Unidos.

Durante los diálogos con el ICE, se recalcó que la vigilancia del bienestar de los migrantes es una prioridad absoluta e irrenunciable.

México sostiene que la devolución de las cartas por parte de autoridades estadounidenses no resta fuerza a sus preocupaciones, las cuales ya han sido planteadas formalmente por la vía diplomática ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Finalmente, la embajada mexicana ratificó que mantendrá un monitoreo constante y riguroso sobre los procesos de detención en territorio estadounidense.