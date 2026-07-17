El funcionario estadounidense Michael Kozak y el embajador mexicano Roberto Lazzeri mantuvieron una reunión en Washington donde EU le devolvió a México las cartas enviadas por la crisis migratoria.

Al devolver estas cartas, Kozak subrayó la importancia de respetar la soberanía nacional y los límites de la jurisdicción extranjera.

Además, el gobierno estadounidense sugirió que cualquier inquietud futura sea comunicada exclusivamente a través de los canales diplomáticos tradicionales, tal como es costumbre.

Estados Unidos devuelve cartas a México en las que solicita revisión de operativos migratorios del ICE

El gobierno de Estados Unidos devolvió a México una serie de cartas relacionadas con la crisis migratoria, específicamente sobre las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estados Unidos devuelve a México cartas enviadas por la crisis migratoria (@WHAAsstSecty / X )

El funcionario de alto rango de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se reunió en Washington con el embajador de México, Roberto Lazzeri, para realizar la devolución de los documentos.

Estados Unidos rechazó las misivas porque estas pretendían dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense dentro de su propio territorio soberano.

Michael Kozak recomendó al gobierno mexicano que, si desea expresar sus preocupaciones en materia migratoria, lo haga a través de los canales diplomáticos habituales.

Este incidente ocurre en un contexto de tensiones migratorias bajo la administración de Donald Trump, donde también se han reportado cierres unilaterales de fronteras y demandas por parte de México debido a incidentes que involucran la muerte de migrantes.

México busca garantizar que no haya impunidad tras la muerte de connacionales en operativos del ICE

En las cartas devueltas por el gobierno de Estados Unidos, México solicitaba formalmente una revisión de las redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Gobierno de México anunció el inicio de procesos penales en Estados Unidos y acciones diplomáticas por la muerte de 18 mexicanos en redadas o bajo custodia del ICE.

Con estas acciones emprendidas, el Gobierno de México persigue diversos objetivos fundamentales centrados en la rendición de cuentas, la protección de derechos humanos y la prevención de futuras tragedias.

El Estado mexicano busca utilizar todos los mecanismos legales e institucionales disponibles para garantizar que no haya impunidad y que se respete la dignidad de sus ciudadanos en territorio estadounidense.