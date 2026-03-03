El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó el 3 de marzo de 2026 un mensaje directo a Irán donde advirtió que “ya es tarde” para buscar una negociación.

“Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: ¡Demasiado tarde!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A través de su perfil de Truth Social, el presidente también celebró que la capacidad militar de Irán, como su Fuerza Aérea y su Armada, haya sido aniquilada tras los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel.

El mensaje de Donald Trump a Irán se da apenas cuatro días después de las ofensivas en las que murió el ayatolá Ali Khamenei y cientos de personas más en al menos 24 provincias.

“Ya es tarde”: Trump lanza mensaje directo a Irán (Captura de pantalla)

Donald Trump advierte “gran oleada de ataques” contra Irán

En declaraciones pasadas, Donald Trump prometió que continuará la ofensiva contra Irán hasta lograr destruir sus capacidades nucleares, su Marina y su programa de misiles.

Advirtió que las ofensivas hasta ahora desplegadas son solo el inicio, pues Estados Unidos aún no ha lanzado la “gran oleada” de ataques, los cuales, señaló, podría llegar “muy pronto”.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto” Donald Trump

Pese a los dichos de Donald Trump, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, reiteró que su país no tiene intenciones de negociar con Estados Unidos.

Sobre posibles respuestas militares, advirtió que Irán atacará bases militares de Estados Unidos en la región si se usan para agredirlos nuevamente.

“A los países de la región: no los estamos atacando. Pero cuando se utilicen bases en sus países contra nosotros, atacaremos esas bases”, advirtió Lariyani.