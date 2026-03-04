El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles 4 de marzo una resolución para frenar la guerra con la intervención militar del presidente Donald Trump en Irán.

Propuesta del senador demócrata Tim Kaine y miembro de los comités de Fuerzas Armadas y Relaciones Exteriores que ha señalado que Trump debe presentar públicamente su plan en torno a la guerra en Irán.

Votación para una resolución para frenar la guerra de Trump en Irán podría no suceder por falta de apoyo

Pese a la escala que ha marcado la guerra de Trump en Irán tanto en Estados Unidos y a nivel internacional, la votación en el senado para una resolución y frenar la invasión podría no suceder.

Debido a que esta iniciativa tiene poco apoyo para prosperar, ya que la oposición en las cámaras legislativas son minoría.

Ante ello, el legislador republicano Rand Paul ha pedido “ retirar” las Fuerzas Armadas estadounidenses de las “hostilidades” contra Irán pues la invasión no fue autorizada por el Congreso.

Guerra Irán vs Israel (Vahid Salemi / AP)

Submarino hunde barco irání con torpedo, el primero desde la Segunda Guerra Mundial

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth confirmó el hundimiento de un barco irání con torpedo, siendo el primero utilizado desde la Segunda Guerra Mundial.

El ataque estadounidense habría sido frente a la costa sur de Sri Lanka durante la madrugada del miércoles, así como la cifra letal habría dejado al menos 87 muertos confirmados.

Dicho ataque, es el primero de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth; con el cual la ofensiva de Estados Unidos expande de Oriente Próximo hacia las aguas internacionales del Océano Índico.