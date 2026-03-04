En medio del aumento de tensión con Irán, Estados Unidos enfrenta una polémica más con España luego de que reveló que habría cooperación militar.

“Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el ejército estadounidense” Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

Sin embargo y pese a la amenaza de Donald Trump, el gobierno de Pedro Sánchez desmintió esta información, lo que provocó un cruce de versiones.

Estados Unidos asegura que España decidió cooperar militarmente en su guerra contra Irán

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, aseguró en rueda de prensa que España en las últimas horas había aceptado “cooperar” con el Ejército de Estados Unidos en medio de la guerra con Irán.

Cruce de versiones: Estados Unidos habla de cooperación militar y España lo desmiente (@lopezdoriga / X )

Esto después de que Donald Trump amenazó con un embargo comercial a España por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

“Creo que han escuchado el mensaje del presidente ayer, alto y claro” Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

Karoline Leavitt añadió que las fuerzas estadounidenses “se están coordinando con sus homólogos en España”.

Sin embargo, no dio más detalles sobre en qué consistiría esta cooperación.

Las declaraciones de Karoline Leavitt llegaron después de que Scott Bessent, secretario del Tesoro, acusó públicamente a España de “poner en riesgo la vida de los estadounidenses”.

Esto al negarse a ceder el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones relacionadas con el conflicto en Irán.

España desmiente que vaya a “cooperar militarmente” con Estados Unidos en su guerra contra Irán

Pese a la afirmación de Karoline Leavitt, el gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente y han negado tajantemente cualquier cambio en su posición.

En declaraciones tomadas por El País se ha señalado que España no va a “cooperar militarmente” con Estados Unidos en su guerra contra Irán, como ha sostenido la Casa Blanca.

Además, reiteraron que “no se ha producido ninguna conversación” sobre una ayuda en los ataques contra Irán.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, negó de manera categórica las declaraciones de Karoline Leavitt .

Reiteró su negativa a permitir que aviones norteamericanos usen bases en su territorio.

“Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma” José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores

El ministro aseguró que desconocía a que se refería Karoline Leavitt sobre una “cooperación” de España con Estados Unidos.

José Manuel Albares recordó que el uso de las bases está regulado por un acuerdo bilateral entre ambos países.

“Hay un convenio bilateral y fuera de ese convenio no va a haber ningún uso de las bases de soberanía española. El convenio es muy claro: son bases de soberanía española y al respecto no hay la menor duda” José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores

En su entrevista en el programa ‘Hora 25′ de la Cadena SER, José Manuel Albares reiteró que la posición de España sobre la guerra es clara, además recordó que es un país soberano que toma sus decisiones.

“Nuestra posición de ‘no a la guerra’ sigue siendo clara y contundente (…) España es un país soberano e independiente que toma sus decisiones” José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores