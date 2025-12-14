A través de redes sociales y medios de comunicación, se han revelado videos e imágenes del tiroteo ocurrido en la playa de Bondi Beach en Sydney, Australia.

Hasta el momento, el saldo del ataque en Bondi Beach es de 12 muertos.

¿Qué ocurrió en Bondi Beach? Tiroteo deja 12 muertos

Al menos 12 muertos y decenas de heridos es el saldo que dejó el tiroteo en la playa Bondi Beach en Sydney, Australia, cuyos videos ya se están haciendo virales en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes, fueron dos tiradores los que provocaron la ola de terror que dejó un saldo de 12 muertos y múltiples heridos en la playa de Bondi Beach.

BREAKING: Video shows the moment a civilian disarming a Bondi Beach shooter pic.twitter.com/0IbMIeNE5N — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 14, 2025

Tal y como se puede observar en los videos, en cuestión de segundos el infierno se desata en Bondi Beach con el tiroteo, en donde se puede también observar cómo la gente comienza a huir mientras se escuchan los disparos al fondo.

En otro de los videos del tiroteo en Bondi Beach en donde hubo 12 muertos, también se puede ver a un civil que ya califican de “héroe” al ser quien desarmara a uno de los atacantes; tras ello, el tirador comienza a huir del lugar.

Poco después, comienza nuevamente con el segundo tirador desde un puente.

BREAKING: Reports of active shooter incident — heavy shooting at Bondi Beach, Sydney. pic.twitter.com/ZNfmqrycNa — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 14, 2025

Según los reportes, el tiroteo en Bondi Beach, en Sydney, Australia ocurrió este domingo 14 de diciembre a las 18:45 hora local; tras recibir los avisos, la policía llegó al lugar.

La Agencia de noticias Australian Broadcasting Corp revela que un tirador fue abatido por la policía y el segundo fue arrestado, según informó ABC.

En conferencia de prensa, el Comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, reveló que se trató de un acto terrorista mientras se hacía una celebración judía en la playa de Bondi Beach.

BREAKING: People running and taking cover after mass shooting at Bondi Beach, Sydney pic.twitter.com/gvCf6tQbCl — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 14, 2025