En Canadá se registró un tiroteo en una escuela secundaria de Columbia Británica que, acorde con las autoridades, habría dejado al menos 10 muertos y 25 heridos.

Las autoridades de Columbia Británica anunciaron que la Policía Montada se mantiene en alerta en la región de Tumbler Ridge; de momento, el primer ministro Mark Carney no se ha pronunciado sobre el tiroteo.

Tiroteo en Columbia Británica, Canadá, deja 10 muertos y 25 heridos

Fue alrededor de las 13:20 horas de este martes 10 de febrero que en la escuela Secundaria Tumbler Ridge de Columbia Británica tuvo lugar un tiroteo masivo; hay al menos 10 muertos.

De manera inicial, se reportaron seis muertos en la secundaria y una persona más murió mientras era trasladado al hospital; hay al menos otros 25 heridos, dos de gravedad, por lo que fueron llevados en helicóptero.

Dos personas más fueron encontradas muertas en una residencia cercana a la secundaria, por lo que las autoridades de Canadá consideran que estarían relacionados con el tiroteo.

En consecuencia, las autoridades de Canadá mantienen búsquedas en los alrededores de la secundaria en Columbia Británica, para descartar más víctimas relacionadas al tiroteo de esta tarde.

Referente al tirador, la policía de Canadá informó que también fue encontrado muerto y su herida, también de bala, podría indicar suicidio; sin embargo, todavía se encuentran investigando.

Autoridades de Canadá mantienen alerta en Columbia Británica ante tiroteo

Derivado del tiroteo en Columbia Británica, la ministra de Seguridad Pública, Nina Krieger, anunció que la Policía Montada de Canadá mantenía una alerta en Tumbler Ridge, la cual ya fue desactivada.

Ya que descartaron que existan otros sospechosos o una amenaza al resto de la ciudad en Columbia Británica, así como para los estudiantes de la secundaria Tumbler Ridge, quienes suspendieron clases.