Al menos 16 personas murieron el domingo 14 de diciembre de 2025 tras un tiroteo registrado en Bondi Beach, en Sídney, Australia, mientras cientos de personas se reunían para celebrar el primer día de la festividad judía de Janucá.

El ataque se produjo alrededor de las 6:45 p. m. y fue perpetrado por dos hombres, identificados como padre e hijo, de 50 y 24 años, según la policía.

El hijo ha sido identificado por varios medios como Naveed Akram, de 24 años.

El padre, de aproximadamente 50 años, ha sido mencionado en informes pero no se ha divulgado públicamente su nombre completo de forma oficial

Padre e hijo son señalados por el atentado en Bondi Beach, Sídney

Según la policía, dos atacantes abrieron fuego contra la multitud desde un puente ubicado en un estacionamiento cercano a la playa. Uno de los agresores -presuntamente el padre-, murió en el lugar, mientras que el segundo resultó herido durante la intervención policial.

El hijo, identificado como Naveed Akram, resultó herido gravemente y fue hospitalizado bajo custodia policial, de acuerdo con la agencia Reuters.

Las autoridades informaron que la situación fue “neutralizada”, aunque advirtieron que el número de víctimas podría cambiar conforme avanzaran las investigaciones.

Tiroteo en Bondi Beach en Sydney, Australia deja 12 muertos (Mark Baker / AP Photo / AP)

En las horas posteriores al ataque, la policía confirmó que los sospechosos del tiroteo son un padre y su hijo Naveed Akram, quienes habrían actuado de manera conjunta.

Hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos los nombres completos del padre e hijo implicados, debido a que el caso continúa bajo investigación judicial.

El comisario de policía Mal Lanyon señaló que los investigadores analizan si existió la participación de un posible “tercer delincuente”, además de reconstruir el vínculo entre ambos atacantes y su posible motivación.

El tiroteo fue calificado por las fuerzas del orden y por dirigentes del país como un ataque selectivo contra australianos judíos y fue definido formalmente como un atentado terrorista.

Los hombres armados que llevaron a cabo el ataque de Sydney son un padre y un hijo, de 50 y 24 años, según la policía. Ambos pakistaníes y musulmanes. El terrorismo islámico debe ser frenado en seco en occidente. pic.twitter.com/uxXeHacHwj — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 14, 2025

Explosivos hallados en un vehículo y avance de las investigaciones

Tras el tiroteo en Bondi Beach, Sídney, la policía desplegó operativos de seguridad en los alrededores y localizó un vehículo presuntamente vinculado con el sospechoso que murió en el ataque.

En su interior, los agentes encontraron lo que describieron como varios artefactos explosivos improvisados.

El comisario Mal Lanyon indicó que los explosivos fueron asegurados por equipos especializados y que el hallazgo abrió nuevas líneas de investigación sobre el nivel de planificación del atentado terrorista.

Las autoridades buscan determinar si los dispositivos estaban destinados a ser utilizados en ataques adicionales.

Mientras tanto, se reforzó la seguridad en espacios públicos y lugares de culto en Sídney y otras ciudades de Australia.

“Nos aseguraremos de impedir cualquier otra actividad” Mal Lanyon, comisario

Videos grabados captaron a dos hombres armados, vestidos con camisetas negras, disparando desde un puente en el área de estacionamiento de Bondi Beach.

Testigos relataron haber escuchado entre 15 y 20 disparos durante un lapso de aproximadamente 10 minutos.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, condenó el ataque en un mensaje televisado.