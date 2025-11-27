Después del tiroteo a miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C, Donald Trump denuncia ataque como atentado terrorista.

El pasado miércoles 26 de noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados a unas cuadras de la Casa Blanca, identificaron al perpetrador como un ciudadano de origen afgano.

El director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijeron que los efectivos fueron hospitalizados en estado crítico.

Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump consideró este ataque como un “acto de terrorismo” y aprovechó a culpar a la administración de su antecesor Joe Biden por el programa de asilo a Afganistán.

Tiroteo en D.C: Donald Trump ordena investigación a asilos de Afganistán tras ataque a la Guardia Nacional

Luego de este ataque en D.C, Trump ordenó rápidamente desplegar 500 miembros más de la Guardia Nacional en Washington.

Mientras que el sospechoso identificado como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano de origen afgano que habría ingresado a América a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos del país.

Con estos antecedentes, Donald Trump ordenó una investigación al programa de asilos de Joe Biden a Afganistán y consideró este ataque como un “acto malvado” y un “acto terrorista” en un mensaje dirigido a la nación.

“Fue un acto malvado, un acto terrorista, un crimen cometido en contra de toda la nación y la seguridad. Nuestros corazones están con todos los americanos esta noche” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

🇺🇸 | El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se dirigió a la nación la noche del miércoles tras el ataque terrorista perpetrado por un ciudadano afgano en el centro de Washington, DC, que hirió gravemente a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. El… pic.twitter.com/LnNEXc9BXy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 27, 2025

En tanto, Jeffery Carroll, jefe asistente ejecutivo de la policía de D.C., dijo que los investigadores no tenían información sobre un motivo del ataque.

Agregó que el agresor “dobló la esquina” y comenzó a disparar inmediatamente a las tropas sin que se supieran sus intenciones.

Por el momento las autoridades estadounidenses aún no terminan las investigaciones de los antecedentes familiares de Rahmanullah Lakanwal, ciudadano de origen afgano para conocer el porque hizo este ataque.