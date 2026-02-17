El tiroteo en un partido de hockey en Rhode Island, Estados Unidos dejó dos personas muertas y tres heridos.

El ataque se registró el lunes 16 de febrero en Lynch Arena Pawtucket, durante un partido de hockey de secundaria.

Los primeros informes mencionan que el autor del tiroteo murió en el lugar y la balacera se habría originado en las gradas.

Tiroteo en partido de hockey en Rhode Island deja un menor muerto

Una menor de edad está entre las víctimas mortales del tiroteo en Rhode Island. Lla otra persona que murió fue identificada como el agresor, quien se disparó en el lugar.

Policía de Rhode Island mencionó en conferencia de prensa que el tiroteo estaría relacionado con una disputa familiar, pero aún se encuentran armando la línea del tiempo del suceso.

Según detalló la policía, un hombre apuntó contra miembros de su familia y tras perpetuar el ataque se suicidó.

WATCH: Heavy police response to shooting at indoor ice skating rink in Pawtucket, Rhode Island



pic.twitter.com/1ipoI5EuU2 — Breaking911 (@Breaking911) February 16, 2026

Las tres personas lesionadas presentaron heridas de bala y se encuentran en estado crítico.

Dan McKee, gobernador de Rhode Island, mencionó que policías estatales y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ya están trabajando en el lugar.

Por el momento, autoridades no buscan a un segundo implicado en el tiroteo y compartieron que los estudiantes que estaban jugando hockey en el lugar fueron resguardados y están a salvo.

Estados Unidos ha registrado dos tiroteos en febrero

El pasado 12 de febrero se registró un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, donde dos hombres murieron y un hombre resultó lesionado.

Autoridades activaron un protocolo de emergencia y dejó en confinamiento a los estudiantes durante 8 horas.

El tiroteo en el partido de hockey en Rhode Island es el segundo registrado en Estados Unidos en lo que va de febrero.