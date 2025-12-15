El 14 de diciembre de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó su condena contra el antisemitismo tras el atentado terrorista perpetrado en Bondi Beach en Sídney, Australia, y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y el pueblo australiano.

Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. México reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, el respeto mutuo y la paz. Secretaría de Relaciones Exteriores

En el mensaje, la SRE reiteró el rechazo absoluto de México a cualquier manifestación de violencia, incluido el antisemitismo, y subrayó su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la paz como vías para la resolución de conflictos a nivel internacional.

La @SRE_mx expresa sus más sinceras condolencias a las familias afectadas y al pueblo de Australia por el trágico ataque ocurrido en Sídney.



México expresa solidaridad con Australia tras el atentado en Sídney: reacciones oficiales

En su comunicado, la SRE también informó que la embajada de México en Canberra, capital de Australia, se mantiene atenta para brindar asistencia a los connacionales que lo requieran tras los hechos ocurridos en Sídney.

La dependencia puso a disposición de los ciudadanos mexicanos en Australia el número de emergencia (+61) 409362644, con el objetivo de ofrecer apoyo consular ante cualquier eventualidad relacionada con el atentado.

Condenas internacionales tras el ataque en Australia

A lo largo de la jornada, líderes internacionales y representantes de diversas instituciones se sumaron a las expresiones de condena y solidaridad con las víctimas del atentado ocurrido en Sídney.

Las reacciones se produjeron tras confirmarse que el ataque tuvo como objetivo a personas que participaban en una celebración religiosa judía.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó el hecho como un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi”.

Además, instó al gobierno australiano a combatir lo que describió como una creciente ola de antisemitismo en el país.

Isaac Herzog afirmó que la “nación israelí” acompaña a las víctimas y a sus familias en este momento.

“Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos y por quienes perdieron la vida” Isaac Herzog

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, responsabilizó al Ejecutivo australiano de contribuir al aumento del antisemitismo.

El mandatario recordó que había advertido previamente al primer ministro de Australia sobre las consecuencias de sus políticas en este ámbito.

Las condenas internacionales se sumaron a los mensajes de solidaridad emitidos por gobiernos y organizaciones de distintos países, en un contexto de creciente preocupación por los actos de violencia de carácter antisemita a nivel global.

El atentado terrorista ocurrido en Sídney dejó 16 personas muertas y al menos 40 personas hospitalizadas, cifras confirmadas por las autoridades australianas.